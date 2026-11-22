Un rapporto della Guardia di Finanza, un audit interno di Eni, il rinvio a giudizio di Milano e una causa da 143 milioni di euro a Londra. Ecco cosa dicono i documenti sull’imprenditore calabrese che ha costruito Viaro Energy. Ma nubi nere si addensano sulla sua figura imprenditoriale, sono diverse (a quanto ci risulta) le Procure calabresi che ancora oggi gli stanno dando la caccia

Francesco Mazzagatti (nella foto), nato a Polistena (Reggio Calabria), ha cominciato nella logistica e nel commercio di prodotti alimentari a Gioia Tauro. Eni, nel suo audit interno, lo descrive come imprenditore del settore succhi di frutta e bevande ed ex presidente regionale calabrese del partito Fronte Nazionale.

Oggi guida Viaro Energy, gruppo con base a Londra che dal 2020 ha comprato giacimenti nel Mare del Nord, a partire da RockRose Energy.

I controlli di polizia in Calabria

Nel febbraio 2019 il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha trasmesso alla Procura (pm Laura Pedio e Paolo Storari) un’annotazione nell’ambito del procedimento n. 1172/2019 r.g.n.r., dedicata ai rapporti tra la Napag Italia di Mazzagatti e l’avvocato Piero Amara, nel più ampio contesto del procedimento n. 12333/2017.

Il fascicolo n. 1172/2019 è poi confluito nel processo di Milano.

In una nota a piè di pagina l’annotazione riporta le risultanze della banca dati interforze SDI. Elenca cinque «controlli del territorio» in cui Mazzagatti sarebbe stato trovato in compagnia di persone con precedenti di polizia:

11 luglio 2007 , con Antonio Raso : precedenti per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), estorsione e riciclaggio;

, con : precedenti per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), estorsione e riciclaggio; 18 febbraio 2008 , con Domenico Feliciano : precedenti per tentato omicidio, truffa e stupefacenti;

, con : precedenti per tentato omicidio, truffa e stupefacenti; 12 marzo 2009 , con Mario Gerace : precedenti per furto aggravato, ricettazione, falso, truffa e stupefacenti;

, con : precedenti per furto aggravato, ricettazione, falso, truffa e stupefacenti; 25 agosto 2010 , con Rocco Giofrè : precedenti per associazione mafiosa;

, con : precedenti per associazione mafiosa; 1° maggio 2012, con Giuseppe Piromalli. Piromalli, a sua volta, era stato controllato con Giuseppe Barbaro con precedenti per associazione mafiosa. Per la Finanza entrambi farebbero parte, «presumibilmente», di importanti famiglie della criminalità organizzata reggina.

Nella stessa nota la Finanza riporta altre due voci dello SDI: un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del 4 aprile 2011, emessa dal gip di Palmi per associazione per delinquere semplice e truffa, e una misura di divieto di avvicinamento del 14 settembre 2012 per atti persecutori. Secondo un’inchiesta di SourceMaterial (novembre 2025), l’ordinanza del 2011 riguarda l’operazione «Easy». Mazzagatti è stato assolto nel 2013 e sostiene di non essere mai stato arrestato anche se l’attenzione della magistratura nei suoi confronti è tutt’ora molto alta.

L’annotazione elenca anche quattro controlli su Rocco Mazzagatti, che la Finanza ritiene «verosimilmente» il padre dell’imprenditore. Lo deduce dall’indirizzo di residenza e precisa che allo stesso indirizzo potevano vivere più famiglie:

24 marzo 2006 , con Annunziata Romeo : precedenti per associazione per delinquere, ricettazione e stupefacenti;

, con : precedenti per associazione per delinquere, ricettazione e stupefacenti; 6 maggio 2007 , con Rocco Rizzo : precedenti per truffa ed estorsione;

, con : precedenti per truffa ed estorsione; 26 novembre 2008 , con Giovanni Mazzotta : precedenti per furto, danneggiamento, stupefacenti, detenzione abusiva di armi, minaccia e percosse;

, con : precedenti per furto, danneggiamento, stupefacenti, detenzione abusiva di armi, minaccia e percosse; 26 novembre 2008, con Antonio Condello: precedenti per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, soppressione di cadavere, armi, lesioni e minaccia.

Un controllo di polizia segnala che due persone sono state viste insieme: non è un’accusa e non prova un reato. A SourceMaterial Mazzagatti ha detto che in Calabria è impossibile vivere o lavorare senza mai incrociare persone sospettate di legami mafiosi. Ha aggiunto che, per quanto gli risulta, non è mai stato indagato per mafia.

Come Napag è entrata nel gruppo Eni

Napag Italia nasce il 25 maggio 2012 a Gioia Tauro, con 10.000 euro di capitale. Secondo l’audit di Eni, la società è rimasta «sostanzialmente non operativa» fino al 2015. Il nome viene da Nadia, l’allora moglie di Mazzagatti, e da Pascal, il fratello, più la «g» di gruppo.

L’audit ricostruisce gli accreditamenti nel gruppo:

aprile 2015 : Napag viene registrata in anagrafica come cliente di Eni R&M dopo una richiesta di fornitura di gasolio. La fornitura non si concretizza e non ci sono operazioni;

: viene registrata in anagrafica come cliente di dopo una richiesta di fornitura di gasolio. La fornitura non si concretizza e non ci sono operazioni; 27 luglio 2015 : Eni Trading & Shipping (ETS) autorizza Napag come controparte, con rischio reputazionale «basso». La registrazione scade dopo 18 mesi senza operazioni;

: (ETS) autorizza come controparte, con rischio reputazionale «basso». La registrazione scade dopo 18 mesi senza operazioni; 5 febbraio 2016: Napag entra nell’anagrafica clienti di Versalis.

La stessa Internal Audit di Eni giudica critico il primo accreditamento in ETS. Al momento del via libera Napag aveva 10.000 euro di capitale (6.000 ancora da versare), un oggetto sociale «non congruo» con il trading, nessun fatturato dal 2012, nessun dipendente e nessun bene di proprietà. L’oggetto sociale dell’epoca era in realtà molto ampio: logistica, servizi portuali, commercio di frutta e succhi, ma anche prodotti petroliferi e «operazioni di broker e trading». È solo nel gennaio 2017 che Napag cambia oggetto sociale in commercio di prodotti petroliferi e sposta la sede a Roma dove si trovava lo studio dell’avvocato Amara.

L’audit documenta incontri comuni di Amara e Mazzagatti con il gruppo Eni a partire dal 2015:

luglio 2015 , Teheran: Amara , come consulente legale di Eni, visita gli uffici di Eni Iran con Mazzagatti , Giuseppe Cambareri e alcuni collaboratori iraniani;

, Teheran: , come consulente legale di Eni, visita gli uffici di Eni Iran con , e alcuni collaboratori iraniani; 23 ottobre 2015 : Amara e Mazzagatti incontrano l’amministratore delegato di Ecofuel . Il manager riferisce di aver respinto Napag perché la società presentava profili di rischio, e di averne informato l’allora capo dell’ufficio legale di Eni, Massimo Mantovani ;

: e incontrano l’amministratore delegato di . Il manager riferisce di aver respinto Napag perché la società presentava profili di rischio, e di averne informato l’allora capo dell’ufficio legale di Eni, ; dicembre 2015, Roma: i due incontrano un dirigente di R&M per un progetto di ristrutturazione di impianti petrolchimici a Tabriz.

L’audit riporta anche un episodio del luglio 2015. Mantovani avrebbe chiesto informazioni sulla verifica KYC di Napag, segnalando un possibile caso di omonimia tra Mazzagatti e una persona indagata. Secondo l’audit, ETS concluse che si trattava di omonimia.

Cambareri, geometra di Reggio Calabria, diventa presidente del CdA di Napag Italia solo il 18 luglio 2018. Prima di allora non aveva cariche nella società. Eni sospende le società Napag il 15 febbraio 2019 e le revoca dalle anagrafiche il 12 giugno 2019.

L’affare HDPE e l’impianto in Iran: le accuse del processo di Milano

Il 16 dicembre 2023 il gup di Milano Cristian Mariani ha rinviato a giudizio Mazzagatti, Amara, Mantovani, Antonio Vella e altri imputati, oltre a Napag Italia in liquidazione per l’illecito amministrativo, il cosiddetto «falso complotto Eni». Il processo è iniziato il 22 febbraio 2024 davanti alla Terza sezione penale.

Secondo l’accusa, il 24 aprile 2018 ETS e Napag Italia firmano il contratto TSPP26074/390774 per una fornitura di polietilene ad alta densità (HDPE). Il 2 maggio 2018 ETS paga in anticipo, senza garanzie, 25.894.538,60 euro sul conto di Napag Italia in Banca Mediolanum (contratto concluso il 24 aprile 2018). Per la Procura, quell’anticipo era in realtà un finanziamento mascherato. Il 31 maggio 2018 un «Cancellation Agreement» annulla la compravendita: Napag si impegna a restituire la somma più 1.125.000 dollari, che per l’accusa sono interessi presentati come penale.

A Mazzagatti la Procura contesta due reati:

corruzione tra privati (art. 2635 c.c., capo H), con Cambareri : denaro promesso al responsabile Products Trading di ETS , Alessandro Des Dorides , in cambio di vantaggi per Napag. Cambareri e Des Dorides sono giudicati separatamente;

(art. 2635 c.c., capo H), con : denaro promesso al responsabile , , in cambio di vantaggi per Napag. e sono giudicati separatamente; impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p., capo I), con Amara e Cambareri: l’accusa sostiene che i 25,9 milioni, profitto della corruzione tra privati e dell’induzione a non rendere dichiarazioni, siano stati usati per comprare un impianto petrolchimico in Iran. Il capo d’imputazione precisa che gli imputati non avrebbero concorso nel reato presupposto.

Il percorso del denaro descritto nel capo I passa per bonifici del 3 maggio 2018 da Napag Italia a Napag IT Limited di Dubai, poi per il conto personale di Mazzagatti e per Napag Petrochemical Industries. Il 22 giugno 2018 Napag Petrochemicals firma con Itochu, SCG e PTT l’acquisto delle quote di Alliance Petrochemical Investment (API), titolare del 60% della Mehr Petrochemical Company (MHPC), proprietaria di un impianto in Iran.

Sempre secondo l’accusa, dopo l’accredito di ETS Amara ha ricevuto in contanti circa 307.000 euro tra maggio 2018 e gennaio 2019, consegnati da Cambareri e da un’impiegata di Napag.

A giugno 2026 i pm Cristian Barilli e Giovanni Polizzi hanno concluso la requisitoria. Per Mazzagatti hanno chiesto tre anni di reclusione (Il Fatto Quotidiano, La Sicilia). Per Mantovani e Vella hanno chiesto l’assoluzione. Alla data di oggi non abbiamo trovato notizia della sentenza di primo grado. Mazzagatti è presunto innocente.

La causa di Londra: 143,8 milioni di euro

L’8 agosto 2024 API, la società di Singapore attraverso cui Mazzagatti controllava la quota in Mehr, ha citato lui e Francesco Dixit Dominus davanti alla Commercial Court dell’High Court di Londra (Claim No. CL-2024-000463). Mazzagatti è stato amministratore delegato e consigliere di API dal 31 luglio 2018 al 14 settembre 2020; per API ha continuato a gestirla di fatto anche dopo. Dixit Dominus, secondo l’atto, ne era il direttore finanziario di fatto.

API sostiene che i due si siano appropriati di almeno 143.808.798,66 euro. È la cifra che API ha riconosciuto di dovere a MHPC nell’accordo transattivo del 17 agosto 2023.

Tra i beneficiari dei trasferimenti indicati come senza giustificazione, l’atto elenca la MAM Refined Oil Products Trading LLC di Dubai, costituita intorno al 20 dicembre 2020 e controllata da Giuseppe Cambareri, descritto come collaboratore di Mazzagatti. Secondo API, MAM ha ricevuto 799.230 euro tra il 17 e il 27 settembre 2021 e 5,17 milioni di dirham il 20 febbraio 2020. La seconda data precede quella indicata per la costituzione della società: è un punto da chiarire con gli atti originali. L’atto cita anche Black Diamond FZC, riconducibile a Diego Vadalà, indicato come cognato di Cambareri, destinataria di circa 60 milioni di dirham.

RockRose e i finanziamenti dei due sceicchi

Il 6 luglio 2020 Viaro Energy annuncia l’acquisto di RockRose Energy per circa 247,6 milioni di sterline. I documenti dell’operazione indicano due linee di credito ponte da 250 milioni di sterline ciascuna, concesse da due membri della famiglia reale di Abu Dhabi, lo sceicco Zayed bin Suroor bin Mohammed Al Nahyan e lo sceicco Thiab bin Khalifa Al Nehayan. L’operazione si chiude il 2 settembre 2020.

API non afferma che le linee di credito fossero false. Sostiene che «vi è motivo di dubitare» che siano mai esistite. Nella causa intentata da TAQA, gli stessi convenuti hanno ammesso che i finanziamenti non sono mai stati utilizzati e che l’acquisto è stato pagato soprattutto con un prestito di circa 202 milioni di sterline concesso da RockRose stessa a Viaro. Per API è improbabile che Viaro avesse risorse proprie sufficienti. API chiede quindi di verificare se parte dei fondi sottratti sia servita per RockRose.

Il 17 gennaio 2025 Bloomberg ha riferito che lo sceicco Zayed nega di aver mai approvato il finanziamento e di aver mai incontrato Mazzagatti. Mazzagatti sostiene invece che la linea di credito era valida e di aver trattato con un rappresentante autorizzato dello sceicco. Quella persona ha poi dichiarato a SourceMaterial di non aver mai avuto quel ruolo.

Nella causa TAQA l’High Court aveva dato ragione a Mazzagatti e alle società Viaro nel dicembre 2024 ([2024] EWHC 3146 (Comm), BAILII); secondo SourceMaterial TAQA ha presentato appello. Nella causa API, il 14 agosto 2026 il giudice Lionel Persey KC ha respinto la richiesta dei convenuti di eliminare dall’atto le accuse su RockRose. Ha però respinto anche la richiesta di API di un congelamento mondiale dei beni. Il giudice ha precisato di non esprimersi sulla fondatezza delle accuse: se il giudice della causa TAQA sia stato indotto in errore si stabilirà al processo ([2026] EWHC 2178 (Comm), testo della decisione). Secondo la stessa decisione, è stato Cambareri a consegnare ad API una copia dell’accordo che risolveva il finanziamento dello sceicco Zayed. È un’affermazione di parte, su cui il giudice non si è pronunciato.

La posizione di Mazzagatti

Mazzagatti non è mai stato condannato. Nega qualsiasi legame con la criminalità organizzata e qualsiasi illecito. In realtà, ancora oggi, siamo a conoscenza che più di una Procura calabrese starebbe indagando su Mazzagatti e le sue enormi ricchezze e patrimoni aumentati in modo esponenziale in pochissimo tempo. Certo è, o almeno così appare, che chiunque abbia avuto a che fare con Mazzagatti (vedi Cambarari) ha perso soldi (tanti) e trovato problemi (tanti) con la giustizia.