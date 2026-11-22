SANTA MARINELLA – Un ordigno artigianale è esploso davanti a un’abitazione di Santa Marinella.

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica e non ha provocato feriti, ma ha destato particolare preoccupazione perché nella casa si trovava la madre, di 84 anni, di Stefano Frignani, 59 anni, conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di “Lupo”.

L’abitazione appartiene alla madre dell’uomo, attualmente detenuto e già coinvolto in vicende legate alla criminalità romana. Proprio in quella casa Frignani era stato arrestato nel 2025, nell’ambito di un’operazione che aveva fatto emergere contrasti e violenze tra gruppi criminali attivi nelle zone del Trullo e di Corviale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Civitavecchia, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’esplosione.

Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare elementi utili a risalire ai responsabili.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un gesto intimidatorio legato a vecchie rivalità o a questioni ancora aperte negli ambienti criminali. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme sul movente né su eventuali collegamenti con altri episodi.

Le indagini proseguono per chiarire la natura dell’ordigno e individuare chi lo abbia collocato davanti all’abitazione.