Viterbo – Incidente sulla Superstrada: tre veicoli coinvolti e un ferito, traffico in tilt
VITERBO – Incidente questa mattina sulla strada statale 675, in direzione Civitavecchia, nel tratto compreso tra gli svincoli di Viterbo Nord e Bagnaia.
Per cause ancora in corso di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento.
Il bilancio è di una persona ferita, soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Le operazioni di soccorso e la necessità di rimuovere i mezzi incidentati hanno reso indispensabile la chiusura temporanea della strada. Una situazione che ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità.