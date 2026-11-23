VITERBO – Incidente questa mattina sulla strada statale 675, in direzione Civitavecchia, nel tratto compreso tra gli svincoli di Viterbo Nord e Bagnaia.

Per cause ancora in corso di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento.

Il bilancio è di una persona ferita, soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le operazioni di soccorso e la necessità di rimuovere i mezzi incidentati hanno reso indispensabile la chiusura temporanea della strada. Una situazione che ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità.