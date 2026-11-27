Domenica 29 novembre, alle 18, il Piccolo Teatro Cavour ospita il concerto della violinista Zeneba Bowers e del violoncellista Matt Walker

BOLSENA – Il festival BolsenArte 2026/2027 prosegue domenica 29 novembre, alle 18, al Piccolo Teatro Cavour con il concerto gratuito del Duo Orsini, formato da Zeneba Bowers al violino e Matt Walker al violoncello.

Bowers e Walker hanno lasciato le rispettive carriere orchestrali negli Stati Uniti per scegliere in Italia una vita più essenziale, e da allora fanno della musica un’occasione di incontro e condivisione, portando la loro sensibilità interpretativa in contesti intimi e suggestivi.

Il programma del concerto costruisce un ponte tra epoche diverse. Si parte dalle raffinate architetture barocche di Antonio Stradella, Nicola Matteis e Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, per arrivare alle composizioni contemporanee di Piotr Szewczyk, Cristina Spinei e Kaitlyn Raitz.

Nel dialogo tra passato e presente, violino e violoncello si trovano ora in equilibrio, ora in contrasto, e rivelano la straordinaria ricchezza espressiva della musica da camera.

BolsenArte 2026/2027 è promosso dal Comune di Bolsena con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi.