Automobilisti inferociti e cittadini abbandonati al caos senza che nessuno dall’amministrazione abbia pensato di inviare la polizia locale a dirigere il traffico

VITERBO – Mattinata di pura passione e viabilità letteralmente nel caos tra Viterbo, La Quercia e Bagnaia. A testimoniarlo sono le foto e le segnalazioni arrivate in redazione da automobilisti intrappolati nell’ingorgo: strade completamente paralizzate, lunghe file di auto ferme e chilometri di coda in un quadrante andato totalmente in tilt.

A scatenare il blocco è una combinazione di cantieri, mercati settimanali e chiusure che ha trasformato il collegamento tra il capoluogo e le ex frazioni in un vero e proprio imbuto. All’altezza de La Quercia, in corrispondenza di via Po, sono stati infatti autorizzati dei lavori stradali regolati da un impianto semaforico. Un restringimento che sta pesando enormemente sulla circolazione anche perché, contemporaneamente, risulta chiusa la Umbro-Casentinese. Il risultato è una paralisi totale: non riesce a passare nessuno, con Bagnaia e La Quercia rimaste completamente imbottigliate.

A far montare l’esasperazione tra i cittadini e i pendolari fermi in colonna è però soprattutto l’assenza della Polizia locale nei punti più critici. Come confermano tanto le immagini quanto le testimonianze raccolte, agli incroci non risulta presente alcun agente impegnato a smistare il traffico e ad alleggerire la pressione sulle strade bloccate.

Duri e sarcastici gli sfoghi di chi è rimasto fermo in auto. Nelle segnalazioni giunte in redazione c’è chi punta il dito con ironia contro «qualche scienziato» che ha pensato bene di autorizzare un cantiere con semaforo a via Po in concomitanza con la chiusura dell’Umbro-Casentinese. E l’amarezza si sposta subito sulla gestione dell’emergenza in strada: «Bagnaia è bloccata, La Quercia è bloccata, è tutto bloccato — denuncia un automobilista — e non c’è un vigile che sta smistando il traffico agli incroci». Una mancanza che alimenta ulteriore polemica, con la stoccata finale dei residenti esasperati che accusano i vigili urbani di essere invece «in giro a fare le multe».