LATINA – Un furto studiato nei dettagli si è trasformato in una fuga finita con un incidente. È successo nella notte tra sabato e domenica alle porte di Latina, dove una banda di ladri ha preso di mira un’azienda di via Stura, una traversa di via Piave.

Poco prima di mezzanotte, i malviventi hanno rubato diverse decine di metri di cavi elettrici molto spessi. L’obiettivo era togliere la guaina esterna per ricavare una grande quantità di rame da rivendere. Dopo il colpo, la banda si è fermata in via Reno, la strada che porta al liceo Marconi, probabilmente per organizzare la fuga. Proprio lì sono stati ritrovati alcuni spezzoni di cavo.

Caricata la refurtiva su una o più auto, i ladri sono ripartiti verso Borgo Piave per imboccare la strada statale Pontina in direzione Roma. Intanto, nell’azienda derubata era stato scoperto il furto ed erano arrivati i carabinieri per i primi accertamenti.

Quando i banditi pensavano ormai di averla fatta franca, è arrivato l’imprevisto. All’altezza di Ardea, chi guidava la Mercedes che trasportava il bottino ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro lo spartitraffico.

Alcuni passanti hanno visto l’incidente e hanno chiamato il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia stradale di Aprilia, ma a bordo non c’era più nessuno: i ladri erano scappati a piedi abbandonando la vettura. Nel bagagliaio gli agenti hanno trovato tutti i cavi rubati poco prima a Latina. Ora gli investigatori stanno raccogliendo gli indizi lasciati nell’auto per risalire all’identità dei responsabili.