FOGGIA – Vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari in corso nella provincia di Foggia. Usura con tassi superiori al 2.000% ed estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore agricolo, i reati contestati alle 22 persone arrestate.

Sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro nei confronti di soggetti appartenenti e contigui alla Società Foggiana.

Le indagini della DDA di Bari, avviate nel 2020, ha coinvolto oltre 60 operatori della DIA, con il supporto di Reparti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che stanno stanno svolgendo perquisizioni e sequestri nei confronti di tutti gli indagati.