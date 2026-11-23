Frosinone – Grande paura a scuola a Sora: 15enne si sente male in classe, trasportato al ‘Santissima Trinità’
Il ragazzo si è sentito mancare durante le lezioni a causa di un improvviso calo di pressione. Trasportato al Santissima Trinità, le sue condizioni sono migliorate rapidamente
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe avuto un improvviso calo di pressione, perdendo le forze e sentendosi mancare davanti agli occhi dei compagni di classe e degli insegnanti. Il personale scolastico e i ragazzi presenti si sono subito attivati per dargli aiuto, facendo scattare immediatamente l’allarme e chiamando i soccorsi.
Nel giro di pochi minuti, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari hanno visitato il quindicenne direttamente all’interno della scuola per prestargli le prime cure del caso. Subito dopo, i medici hanno deciso di trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora per sottoporlo a tutti i controlli necessari.
Fortunatamente, le condizioni del ragazzo sarebbero migliorate già poco dopo l’intervento dei medici, facendo tirare un sospiro di sollievo ai genitori, ai docenti e a tutti i suoi compagni di classe dopo i minuti di forte tensione.