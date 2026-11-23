FROSINONE – Grande spavento questa mattina in un istituto superiore di Sora, dove uno studente di appena 15 anni ha accusato un malore mentre si trovava a scuola. L’episodio è avvenuto intorno alle 10:15, durante le normali ore di lezione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe avuto un improvviso calo di pressione, perdendo le forze e sentendosi mancare davanti agli occhi dei compagni di classe e degli insegnanti. Il personale scolastico e i ragazzi presenti si sono subito attivati per dargli aiuto, facendo scattare immediatamente l’allarme e chiamando i soccorsi.

Nel giro di pochi minuti, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari hanno visitato il quindicenne direttamente all’interno della scuola per prestargli le prime cure del caso. Subito dopo, i medici hanno deciso di trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora per sottoporlo a tutti i controlli necessari.

Fortunatamente, le condizioni del ragazzo sarebbero migliorate già poco dopo l’intervento dei medici, facendo tirare un sospiro di sollievo ai genitori, ai docenti e a tutti i suoi compagni di classe dopo i minuti di forte tensione.