Il 25enne ciociaro era insieme a un amico di Siena vicino alla stazione Tiburtina: dopo avergli strappato il cellulare, i banditi chiedevano contanti per restituirlo. Bloccati e arrestati dai carabinieri

FROSINONE – Un vero e proprio incubo all’alba di ieri nella Capitale per uno studente universitario originario della provincia di Frosinone. Erano le 5:30 di domenica mattina quando il giovane, 25 anni, che si trovava in compagnia di un amico, un 22enne di Siena, è finito in trappola lungo la circonvallazione Nomentana, a due passi dalla stazione ferroviaria Tiburtina.

Il ragazzo ciociaro e il suo compagno di studi sono stati improvvisamente accerchiati da tre malviventi che li hanno aggrediti senza lasciargli via di scampo. Dopo aver strappato con violenza lo smartphone proprio dalle mani del 25enne di Frosinone, il branco non si è accontentato del bottino. I tre hanno bloccato con la forza entrambi i ragazzi sotto pesanti minacce, pretendendo subito soldi in contanti e carte bancomat in cambio della restituzione del telefono appena rubato. Una brutale estorsione in piena strada.

A evitare il peggio ci hanno pensato i carabinieri delle stazioni Salaria e Nomentana. I militari, passando in zona, hanno visto i tre uomini mentre trattenevano con violenza i due universitari e sono intervenuti al volo prima che l’aggressione degenerasse. I banditi sono stati immobilizzati sul posto e il cellulare è stato recuperato e restituito subito al giovane frusinate. Per fortuna nessuno dei due ragazzi è rimasto ferito, ma il terrore vissuto è stato enorme.

In manette sono finiti due cittadini tunisini di 38 e 25 anni e un marocchino di 33 anni, tutti senzatetto e già noti alle forze dell’ordine per altri reati. Dopo aver passato la notte nelle camere di sicurezza della caserma, per i tre è scattato il processo per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e li ha spediti tutti in carcere.