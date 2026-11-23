LATINA – Il Consiglio comunale di Latina ha approvato oggi, lunedì 23 novembre, con effetto immediato, la delibera numero 139 che stabilisce quanto guadagneranno i membri del prossimo Consiglio di amministrazione di Abc, l’azienda speciale che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia in città. Il documento, preparato dagli uffici delle Finanze su indicazione dell’assessore al Bilancio Antonina Rodà in base all’articolo 12 dello Statuto aziendale, riguarda le prossime nomine e il bilancio degli anni 2027-2029.

Nel dettaglio, se ci saranno le condizioni previste dalla legge, il futuro presidente di Abc riceverà un compenso lordo di 2.000 euro al mese, pari al 18,12% dello stipendio del sindaco. Ai singoli consiglieri andrà invece la metà, cioè 1.000 euro lordi al mese. Se la legge non dovesse permettere questi stipendi, resterà valido solo un gettone di presenza di 30 euro per ogni riunione, oltre al rimborso delle spese documentate.

La decisione tiene conto delle regole nazionali (decreto-legge 78/2010 e legge 147/2013) e dei pareri espressi negli anni dalla Corte dei conti (tra cui quelli del 2019, del 2020 nel Lazio e l’ultimo della Lombardia del 12 ottobre 2026) sugli enti che ricevono soldi pubblici. L’assessore Rodà ha chiarito che l’ultimo contributo che bloccava gli stipendi è stato incassato da Abc il 25 agosto 2025, ma prima di pagare occorrerà comunque verificare tutti i requisiti di legge, garantendo cifre eque che non pesino sui conti dell’azienda.

Soddisfatto il sindaco Matilde Celentano, che ha definito la scelta equilibrata e necessaria per non bloccare il rinnovo dei vertici di un servizio essenziale per i cittadini. Con questo voto parte ora l’iter per pubblicare il bando e scegliere i nuovi amministratori.