AVELLINO – Lucia Laura Sangenito è la persona più longeva d’Italia, conosciuta da tutti come Nonna Laurina, ha festeggiato tra l’affetto dei suoi cari 116 anni. E’ la terza persona più anziana del mondo.

Per quanto anziana continua a essere un punto di riferimento per la comunità di Sturno, il piccolo paese dove vive alle porte di Avellino. Classe 1910, Lucia Laura Sangenito ha vissuto le due Guerre Mondiali, la nascita della prima Repubblica partecipando al referendum del’46. Si è sposata a 23 anni, ha avuto 4 figli perdendone due dopo la nascita, ha perso anche suo marito, pochi mesi prima che diventasse centenario anche lui (era il 2010).

L’Amministrazione Comunale le ha dedicato una targa celebrativa molto sentita: «Nonna Laurina è soprattutto un autentico tesoro di affetti, memoria e saggezza. Una presenza preziosa, che attraversa generazioni e custodisce i valori più profondi della comunità».

«È un orgoglio per la nostra comunità, un vero e proprio scrigno di ricordi e di valori. Una persona perbene, come del resto tutta la sua famiglia: ci auguriamo di tenerla tra noi ancora per tanto tempo», ha detto il sindaco del paese Vito Di Leo, arrivato da lei anche con una bella torta. Con lui tanti altri rappresentanti delle istituzioni locali e ovviamente l’intera famiglia di nonna Laurina, cominciando da sua figlia Maria che è da sempre accanto a lei, prendendosene cura con grande affetto e devozione.

Nonna Laurina trascorre le sue giornate ascoltando la radio, specie programmi religiosi perché è molto devota. Inoltre ama alcuni programmi televisivi, soprattutto quelli di Antonella Clerici.

Mangia poco, predilige le verdure e di sera, un brodino leggero. Intervistata per la festa del suo 116esimo compleanno, sua figlia Maria ha confermato che le verdure non mancano mai, e che spesso le accompagna alla pasta. L’alimentazione, di Nonna Laurina del resto, è sempre stata all’insegna della semplicità, senza particolari vizi. «Non bevo vino, perciò tengo ancora la capa bona», ha detto tempo fa.