Il progetto, una miniserie dalle tinte gialle e thriller costruita attorno a delitti, misteri e intrecci sentimentali, ha attirato fin da subito l’attenzione degli addetti ai lavori per la scelta del ruolo affidato a Garko

NEPI – C’è anche un pezzo di Tuscia nella nuova grande scommessa televisiva di Mediaset. Questa mattina Nepi si è trasformata in un set a cielo aperto per accogliere le riprese di alcune scene di «Nel bene e nel male», l’attesa fiction destinata alla prima serata di Canale 5 che vede Gabriel Garko nei panni del protagonista. La presenza della troupe e dei mezzi di produzione ha subito acceso la curiosità in paese, portando il comune del Viterbese al centro di una delle lavorazioni più seguite della stagione televisiva.

Il progetto, una miniserie dalle tinte gialle e thriller costruita attorno a delitti, misteri e intrecci sentimentali, ha attirato fin da subito l’attenzione degli addetti ai lavori per la scelta del ruolo affidato a Garko. L’attore tornerà infatti a indossare la tonaca da sacerdote a quasi vent’anni di distanza dal film tv «Io ti assolvo» del 2008: un personaggio che ha spinto la stampa di settore a presentare la serie come una sorta di risposta di Canale 5 allo storico «Don Matteo» di Rai 1, ma declinata su registri molto più cupi e passionali. Sui dettagli della trama e sul resto del cast principale, tuttavia, la produzione mantiene ancora il massimo riserbo.

Dietro la macchina da presa c’è Alessio Inturri, regista che conosce bene Garko avendolo già diretto sia in «Io ti assolvo» sia nella saga di «L’onore e il rispetto». La sceneggiatura porta invece le firme di Fausto Brizzi e Herbert Simone Paragnani, mentre la produzione è affidata alla Compagnia Leone Cinematografica, confermando così la squadra già vista all’opera con «Colpa dei sensi», andata in onda su Canale 5 all’inizio dell’anno sempre con l’attore torinese come volto di punta.

Il primo ciak della serie è scattato lo scorso 2 novembre e il calendario delle riprese proseguirà fino a febbraio 2027, dividendosi tra il Lazio e la Campania. Se finora i poli principali della lavorazione erano stati indicati lungo l’asse tra Roma e Caserta, la tappa mattutina di oggi a Nepi conferma ancora una volta l’attrattività dei borghi della provincia di Viterbo per il piccolo schermo, pronti a ritagliarsi una nuova vetrina nazionale nella prossima stagione di Canale 5.