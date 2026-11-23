ROMA – Stretta durissima sul mercato nero e irregolare del pesce in tutto il Lazio, con la lente puntata soprattutto sui grandi snodi commerciali in vista delle festività. In appena sette giorni, dal 16 al 23 novembre, il personale della Direzione Marittima del Lazio ha tolto dal commercio 3.021,88 chilogrammi di prodotti ittici privi di tracciabilità e quindi non sicuri per i consumatori. Un’offensiva a tappeto, coordinata dal 3° Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) del Lazio, che ha portato a 107 controlli, 54 ispezioni, 11 sequestri e 22 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 60mila euro.

Il colpo più consistente dell’intera settimana è andato a segno nell’area di Roma, dove i militari della Guardia Costiera hanno passato al setaccio l’attività di un operatore del commercio all’ingrosso. All’interno della struttura sono stati individuati e sequestrati ben 1.871 chilogrammi di prodotti ittici, già destinati alla trasformazione e allo sfilettamento in un laboratorio adiacente. Un maxi-sequestro che fotografa la strategia scelta dai reparti: colpire non soltanto la vendita al dettaglio, ma soprattutto i punti nevralgici a monte della filiera, là dove il pescato viene lavorato, movimentato e smistato, così da bloccare le partite irregolari prima che finiscano sugli scaffali e sulle tavole dei cittadini.

L’azione della Guardia Costiera di Civitavecchia e dei comandi del territorio si è spinta ben oltre il mare e le banchine portuali. Le verifiche hanno infatti abbracciato ogni anello del percorso commerciale: dai grossisti ai centri di lavorazione e distribuzione, passando per mercati, pescherie, esercizi commerciali e ristoranti, incluse le attività di ristorazione etnica. Al centro delle contestazioni c’è la mancanza di tracciabilità, una violazione tutt’altro che formale: senza documenti certi è impossibile ricostruire la provenienza reale del pescato e verificarne il percorso igienico-sanitario, con un danno diretto sia per la sicurezza dei consumatori sia per gli operatori onesti colpiti dalla concorrenza sleale.

E il giro di vite è destinato ad aumentare ulteriormente nelle prossime settimane. Con l’avvicinarsi del Natale, periodo in cui la domanda di pesce registra tradizionalmente un forte picco, la Guardia Costiera ha già annunciato un rafforzamento della vigilanza su scala regionale, concentrando i riflettori in particolare su grossisti, centri di lavorazione e canali della grande distribuzione.