Dodicesima giornata: 1-0 nello scontro diretto, il Pianoscarano pareggia con il Morandi. Il Grifone resta in scia, colpo del Tarquinia a Cerveteri. Tre punti preziosi per il Quartiere Campo dell’Oro

Cambia la capolista nel girone A di Promozione. Il Real Campagnano batte 1-0 l’Atletico Cimina Falisca, che guidava la classifica alla vigilia, e sale in testa a 26 punti. Il Campagnano non ha l’attacco più prolifico del girone (17 gol), ma ha la difesa migliore, con appena 9 gol subiti in dodici partite.

A due lunghezze ci sono adesso la Cimina Falisca e il Pianoscarano 1949, appaiati a 24 punti. Il Pianoscarano non va oltre il 2-2 casalingo con il Morandi e perde l’occasione di agganciare la vetta. Il Grifone Calcio vince 3-2 contro la Polisportiva De Rossi e sale a 23 punti. Più indietro, a 22, l’Atletico Capranica si ferma sull’1-1 con il Fidene: le prime cinque della classifica sono ora racchiuse in quattro punti.

A quota 20 ci sono Santa Marinella 1947 e Città di Cerveteri. Il Santa Marinella batte 3-1 il Fiumicino S.C. 1926 e si conferma il miglior attacco del campionato, con 25 gol segnati. Il Cerveteri invece cade in casa 2-1 contro il Tarquinia Calcio. Il Morandi sale a 19 punti, il Fidene a 18.

A metà classifica finisce 1-1 tra Nuova Pescia Romana 2004 e Academy Ladispoli: la Pescia sale a 16 punti, il Ladispoli a 14, gli stessi della De Rossi. Il Fiumicino resta a 15.

Nella parte bassa i tre punti pesano doppio. Il Tarquinia, con il successo di Cerveteri, sale a 12 punti. Il Tolfa Calcio batte 2-0 l’Anguillara, che resta a 13, e sale a 11. In fondo alla classifica il Quartiere Campo dell’Oro supera 1-0 la Polisportiva Ostiense e sale a 6 punti; l’Ostiense resta ultima a 4, con la difesa più battuta del girone (30 gol subiti).

I numeri della giornata: 24 gol in 9 partite, con una media di 2,7 a gara. Cinque vittorie in casa, una in trasferta e tre pareggi.

Risultati – 12ª giornata (domenica 22 novembre 2026)

Ora Casa Ris. Ospite 11:00 Città di Cerveteri 1 – 2 Tarquinia Calcio 11:00 Grifone Calcio 3 – 2 Polisportiva De Rossi 11:00 Pianoscarano 1949 2 – 2 R. Morandi 11:00 Real Campagnano 1 – 0 Atletico Cimina Falisca 11:00 Santa Marinella 1947 3 – 1 Fiumicino S.C. 1926 14:30 Nuova Pescia Romana 2004 1 – 1 Academy Ladispoli 15:00 Atletico Capranica 1 – 1 Fidene 15:00 Quartiere Campo dell’Oro 1 – 0 Polisportiva Ostiense 15:00 Tolfa Calcio 2 – 0 Anguillara Calcio

Classifica dopo la 12ª giornata

Pos. Squadra PT G V N P GF GS DR 1 Real Campagnano 26 12 8 2 2 17 9 +8 2 Atletico Cimina Falisca 24 12 7 3 2 21 11 +10 3 Pianoscarano 1949 24 12 7 3 2 24 16 +8 4 Grifone Calcio 23 12 7 2 3 21 14 +7 5 Atletico Capranica 22 12 6 4 2 22 15 +7 6 Santa Marinella 1947 20 12 6 2 4 25 22 +3 7 Città di Cerveteri 20 12 6 2 4 19 16 +3 8 R. Morandi 19 12 5 4 3 20 14 +6 9 Fidene 18 12 4 6 2 19 18 +1 10 Nuova Pescia Romana 2004 16 12 5 1 6 23 18 +5 11 Fiumicino S.C. 1926 15 12 4 3 5 17 19 -2 12 Polisportiva De Rossi 14 12 4 2 6 15 18 -3 13 Academy Ladispoli 14 12 3 5 4 14 17 -3 14 Anguillara Calcio 13 12 3 4 5 13 17 -4 15 Tarquinia Calcio 12 12 4 0 8 16 28 -12 16 Tolfa Calcio 11 12 3 2 7 16 22 -6 17 Quartiere Campo dell’Oro 6 12 2 0 10 7 18 -11 18 Polisportiva Ostiense 4 12 1 1 10 13 30 -17