Calcio – Promozione, girone A: il Real Campagnano batte la Cimina Falisca e prende la vetta
Dodicesima giornata: 1-0 nello scontro diretto, il Pianoscarano pareggia con il Morandi. Il Grifone resta in scia, colpo del Tarquinia a Cerveteri. Tre punti preziosi per il Quartiere Campo dell’Oro
Cambia la capolista nel girone A di Promozione. Il Real Campagnano batte 1-0 l’Atletico Cimina Falisca, che guidava la classifica alla vigilia, e sale in testa a 26 punti. Il Campagnano non ha l’attacco più prolifico del girone (17 gol), ma ha la difesa migliore, con appena 9 gol subiti in dodici partite.
A due lunghezze ci sono adesso la Cimina Falisca e il Pianoscarano 1949, appaiati a 24 punti. Il Pianoscarano non va oltre il 2-2 casalingo con il Morandi e perde l’occasione di agganciare la vetta. Il Grifone Calcio vince 3-2 contro la Polisportiva De Rossi e sale a 23 punti. Più indietro, a 22, l’Atletico Capranica si ferma sull’1-1 con il Fidene: le prime cinque della classifica sono ora racchiuse in quattro punti.
A quota 20 ci sono Santa Marinella 1947 e Città di Cerveteri. Il Santa Marinella batte 3-1 il Fiumicino S.C. 1926 e si conferma il miglior attacco del campionato, con 25 gol segnati. Il Cerveteri invece cade in casa 2-1 contro il Tarquinia Calcio. Il Morandi sale a 19 punti, il Fidene a 18.
A metà classifica finisce 1-1 tra Nuova Pescia Romana 2004 e Academy Ladispoli: la Pescia sale a 16 punti, il Ladispoli a 14, gli stessi della De Rossi. Il Fiumicino resta a 15.
Nella parte bassa i tre punti pesano doppio. Il Tarquinia, con il successo di Cerveteri, sale a 12 punti. Il Tolfa Calcio batte 2-0 l’Anguillara, che resta a 13, e sale a 11. In fondo alla classifica il Quartiere Campo dell’Oro supera 1-0 la Polisportiva Ostiense e sale a 6 punti; l’Ostiense resta ultima a 4, con la difesa più battuta del girone (30 gol subiti).
I numeri della giornata: 24 gol in 9 partite, con una media di 2,7 a gara. Cinque vittorie in casa, una in trasferta e tre pareggi.
Risultati – 12ª giornata (domenica 22 novembre 2026)
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Ora
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Casa
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Ris.
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Ospite
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11:00
|
Città di Cerveteri
|
1 – 2
|
Tarquinia Calcio
|
11:00
|
Grifone Calcio
|
3 – 2
|
Polisportiva De Rossi
|
11:00
|
Pianoscarano 1949
|
2 – 2
|
R. Morandi
|
11:00
|
Real Campagnano
|
1 – 0
|
Atletico Cimina Falisca
|
11:00
|
Santa Marinella 1947
|
3 – 1
|
Fiumicino S.C. 1926
|
14:30
|
Nuova Pescia Romana 2004
|
1 – 1
|
Academy Ladispoli
|
15:00
|
Atletico Capranica
|
1 – 1
|
Fidene
|
15:00
|
Quartiere Campo dell’Oro
|
1 – 0
|
Polisportiva Ostiense
|
15:00
|
Tolfa Calcio
|
2 – 0
|
Anguillara Calcio
Classifica dopo la 12ª giornata
|
Pos.
|
Squadra
|
PT
|
G
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
DR
|
1
|
Real Campagnano
|
26
|
12
|
8
|
2
|
2
|
17
|
9
|
+8
|
2
|
Atletico Cimina Falisca
|
24
|
12
|
7
|
3
|
2
|
21
|
11
|
+10
|
3
|
Pianoscarano 1949
|
24
|
12
|
7
|
3
|
2
|
24
|
16
|
+8
|
4
|
Grifone Calcio
|
23
|
12
|
7
|
2
|
3
|
21
|
14
|
+7
|
5
|
Atletico Capranica
|
22
|
12
|
6
|
4
|
2
|
22
|
15
|
+7
|
6
|
Santa Marinella 1947
|
20
|
12
|
6
|
2
|
4
|
25
|
22
|
+3
|
7
|
Città di Cerveteri
|
20
|
12
|
6
|
2
|
4
|
19
|
16
|
+3
|
8
|
R. Morandi
|
19
|
12
|
5
|
4
|
3
|
20
|
14
|
+6
|
9
|
Fidene
|
18
|
12
|
4
|
6
|
2
|
19
|
18
|
+1
|
10
|
Nuova Pescia Romana 2004
|
16
|
12
|
5
|
1
|
6
|
23
|
18
|
+5
|
11
|
Fiumicino S.C. 1926
|
15
|
12
|
4
|
3
|
5
|
17
|
19
|
-2
|
12
|
Polisportiva De Rossi
|
14
|
12
|
4
|
2
|
6
|
15
|
18
|
-3
|
13
|
Academy Ladispoli
|
14
|
12
|
3
|
5
|
4
|
14
|
17
|
-3
|
14
|
Anguillara Calcio
|
13
|
12
|
3
|
4
|
5
|
13
|
17
|
-4
|
15
|
Tarquinia Calcio
|
12
|
12
|
4
|
0
|
8
|
16
|
28
|
-12
|
16
|
Tolfa Calcio
|
11
|
12
|
3
|
2
|
7
|
16
|
22
|
-6
|
17
|
Quartiere Campo dell’Oro
|
6
|
12
|
2
|
0
|
10
|
7
|
18
|
-11
|
18
|
Polisportiva Ostiense
|
4
|
12
|
1
|
1
|
10
|
13
|
30
|
-17