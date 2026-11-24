Una prima doverosa messa in sicurezza dopo molti anni di totale abbandono di un bene storico della Viterbo medievale

VITERBO – Dopo anni di abbandono e indiscrezioni mai arrivate a compimento, si accende finalmente un segnale concreto attorno ai ruderi dell’ex chiesa di Santa Croce, nel cuore di Valle Faul a Viterbo. Le squadre dell’impresa Ciorba hanno infatti avviato un intervento mirato di bonifica e messa in sicurezza dell’antico edificio religioso, da tempo ridotto in stato di grave fatiscenza. Non si tratta ancora della ristrutturazione definitiva, ma di una fase preliminare indispensabile che, secondo quanto emerge, prepara il terreno a un futuro piano di rigenerazione.

Collocata in un punto nevralgico e di continuo passaggio, la struttura — che nei secoli ha svolto anche funzioni di ospedale e di cimitero — rappresenta da anni una delle ferite più visibili ai margini del centro storico. Gli operai sono attualmente impegnati nella rimozione delle tegole instabili, nel consolidamento delle porzioni pericolanti e nello sgombero degli alberi e della vegetazione infestante che nel tempo avevano invaso e schiacciato le murature. Un lavoro necessario prima di tutto per scongiurare rischi di crollo, ma utile anche a spogliare l’immobile dal degrado accumulato e riportarne finalmente alla luce l’ossatura originale.

Sul fronte burocratico l’operazione poggia su una Cila protocollata il 14 ottobre per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con apertura del cantiere fissata al 19 ottobre e una durata stimata in sessanta giorni. I lavori procedono sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, che aveva rilasciato il proprio nulla osta lo scorso 2 aprile. A promuovere l’iniziativa è la proprietà dell’immobile, la società norvegese Steinar Moe Eiendom AS, con recapito a Giove, in provincia di Terni; il ruolo di responsabile dei lavori è affidato a Kristian Moe.

Nonostante il movimento visibile sul posto, sulle sorti future dell’ex chiesa resta d’obbligo la cautela. Negli uffici comunali non risultano ancora depositati atti ufficiali né progetti esecutivi che definiscano la prossima destinazione d’uso del complesso, e i precedenti tentativi di rilancio evocati in passato si sono sempre fermati sulla carta. L’apertura del cantiere segna comunque un cambio di passo tangibile: soltanto una volta conclusa la pulizia e verificata da vicino la tenuta reale delle pareti, tra qualche settimana sarà possibile valutare con precisione quali interventi siano sostenibili e mettere nero su bianco un progetto in grado di restituire decoro a uno degli scorci più esposti della città.