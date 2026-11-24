La squadra speciale a tutela dei pentiti di Mafia lo ha prelevato da casa e portato in un luogo sicuro. Adesso è l’unico testimone scomodo ancora in vita

NEPI – Per anni uno dei collaboratori di giustizia più importanti nella storia della lotta a Cosa nostra ha vissuto la sua vecchiaia a Nepi, nella Tuscia, lontano dai riflettori. Il suo nome è Salvatore Contorno, detto «Totuccio»: è stato il secondo grande pentito dopo Tommaso Buscetta, e le sue rivelazioni hanno contribuito a portare alla sbarra centinaia di mafiosi nel maxiprocesso di Palermo.

Che vivesse nel paese della Bassa Tuscia lo si è scoperto solo in queste settimane. A farlo emergere sono le carte dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui depistaggi della strage di via D’Amelio, che vede indagato l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, morto suicida il 21 novembre. Secondo la ricostruzione pubblicata da Gli Stati Generali, De Gennaro temeva che Contorno, ormai anziano e residente a Nepi, potesse rispondere alle domande dei magistrati nisseni.

Contorno oggi ha 80 anni. Secondo il Giornale non è più inserito nel programma di protezione dello Stato. Per un uomo che Cosa nostra ha cercato di uccidere, la notizia che il suo paese di residenza è finito sui giornali non è un dettaglio.

Chi è Totuccio Contorno

Nato a Palermo il 28 maggio 1946, macellaio di professione, Contorno fu affiliato nel 1975 alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, guidata da Stefano Bontate. Era un semplice soldato, ma rispondeva direttamente al boss, con cui andava a caccia fin dagli anni Sessanta.

Durante la guerra di mafia scatenata dai corleonesi di Totò Riina, Bontate fu ucciso e i suoi uomini sterminati. Contorno sopravvisse a un agguato nell’estate del 1981 a Palermo: i killer gli spararono mentre era in auto con un bambino, lui rispose al fuoco, salvò il piccolo e riuscì a fuggire. Da qui il soprannome di «Coriolano della Foresta», l’inafferrabile.

Arrestato nel marzo 1982, nel 1984, con il benestare di Buscetta, decise di collaborare con Giovanni Falcone. Il primo interrogatorio formale risale al 1° ottobre 1984. Le sue dichiarazioni alimentarono il maxiprocesso e l’inchiesta americana «Pizza Connection» sul traffico di eroina. Nel 1985 fu consegnato temporaneamente alle autorità degli Stati Uniti, che lo inserirono nel loro programma di protezione testimoni.

L’inchiesta di Caltanissetta

La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, indaga sui depistaggi della strage di via D’Amelio, in cui il 19 luglio 1992 furono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, e sulla scomparsa della sua agenda rossa. Il 12 novembre i carabinieri del Ros hanno perquisito locali nella disponibilità di De Gennaro, che ha poi ricevuto un avviso di garanzia. Tra gli indagati c’è anche lo stesso Contorno.

Le ipotesi di accusa sono due:

un «depistaggio dichiarativo»: De Gennaro , tramite l’ex ispettore Francesco Pacetto e Massimo Carnicelli , addetto alla sua tutela, avrebbe cercato di convincere Contorno a non parlare con i pm;

, tramite l’ex ispettore e , addetto alla sua tutela, avrebbe cercato di convincere a non parlare con i pm; l’occultamento e la distruzione di documenti, anche sull’arresto di Contorno nel 1989.

La Procura aveva chiesto per De Gennaro gli arresti domiciliari, ma il gip Giulia Zappalà li ha respinti. I pm hanno fatto appello al Tribunale del Riesame ma il suicidio del super poliziotto potrebbe aver mescolato, per l’ennesima volta, le carte.

Il 15 maggio 2025 Contorno fu convocato a Caltanissetta e scelse di non rispondere. Secondo le intercettazioni Pacetto avvisò subito la segreteria di De Gennaro usando un linguaggio in codice. Negli anni, sempre secondo le carte, Pacetto si occupava delle richieste di Contorno: nell’agosto 2025 e di nuovo nell’agosto 2026 il pentito gli chiese munizioni calibro 7.65, mentre la moglie chiedeva denaro.

Non tutti leggono le carte allo stesso modo. Il Foglio osserva che fu Contorno stesso a telefonare a Pacetto per dire che non avrebbe risposto, e che nelle conversazioni non c’è alcun ordine di De Gennaro. Si tratta in ogni caso di ipotesi investigative, non di fatti accertati.

Il mistero del 1989

Al centro dell’inchiesta c’è un episodio di trentasette anni fa. Nel novembre 1988 Contorno, che si trovava sotto protezione negli Stati Uniti, rientrò di nascosto in Italia. Nel maggio 1989 si stabilì in una villetta a San Nicola l’Arena, vicino a Trabia, insieme al cugino Gaetano Grado, boss latitante.

Il covo fu scoperto grazie a una cabina telefonica intercettata dal funzionario Gioacchino Genchi: il 16 maggio 1989 Contorno chiamò da lì il Nucleo centrale anticrimine di Roma, allora diretto da De Gennaro. Il blitz del 26 maggio portò all’arresto dei due cugini e al sequestro di armi. Per la Procura nissena, De Gennaro sapeva della presenza di Contorno a Palermo ma non avvisò subito l’autorità giudiziaria. Lui ha sempre negato di saperlo prima di quell’intercettazione.

Giovanni Falcone non accettò la versione della Polizia, che minimizzava la vicenda, e contestò a Contorno l’associazione mafiosa. Ne nacque una frattura profonda con i vertici investigativi di Roma.

La morte di De Gennaro e le domande aperte

Sabato 21 novembre Gianni De Gennaro, 78 anni, già capo della Polizia, della Dia e del Dis, si è tolto la vita. L’udienza davanti al Riesame sull’appello della Procura era fissata per il 1° dicembre.

Con la sua morte, il silenzio di Contorno diventa ancora più centrale. È uno degli ultimi testimoni diretti di quella stagione, e anche il più esposto: un uomo che Cosa nostra non ha mai perdonato, uscito dal programma di protezione, il cui paese di residenza è ora noto a tutti.

Ad oggi nessuna fonte ufficiale ha reso noto se, dopo la diffusione delle carte di Caltanissetta, siano state prese misure di sicurezza nei suoi confronti. A Nepi, intanto, resta la sorpresa di aver avuto per vicino uno dei protagonisti della storia dell’antimafia.