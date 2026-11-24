FROSINONE – Tre anni di detenzione domiciliare, braccialetto elettronico e un rigoroso divieto di avvicinamento. È il provvedimento eseguito nella mattinata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Alatri nei confronti di un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine, in ottemperanza a un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone.

La misura restrittiva nasce dalla condanna per maltrattamenti contro familiari aggravati pronunciata dal Tribunale Collegiale di Frosinone e divenuta definitiva lo scorso 7 giugno. Le indagini e il successivo dibattimento hanno ricostruito una lunga scia di violenze iniziata nel 2020. L’uomo, spesso in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e droghe, avrebbe sottoposto la moglie a continue percosse, ingiurie e minacce di morte, consumate anche davanti ai figli minorenni.

L’incubo per la donna non si era fermato nemmeno dopo la separazione: il condannato aveva infatti iniziato a perseguitarla con appostamenti sotto la sua abitazione, arrivando nell’estate del 2024 a tentare di sfondare con l’automobile il cancello di casa.

Oltre alla pena sostitutiva dei domiciliari sotto il controllo elettronico, per l’uomo è scattata anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. L’operazione, coordinata dalla Procura di Frosinone, ribadisce l’impegno dell’Arma nella tutela delle vittime di violenza domestica.