LATINA – Un giovane di soli 19 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nel pomeriggio del 18 novembre, durante un servizio antidroga e di prevenzione dei reati predatori condotto dagli agenti del Commissariato di Gaeta in una via del centro cittadino.

I poliziotti hanno notato i movimenti sospetti del diciannovenne, salito rapidamente a bordo di un’auto in sosta. All’interno dell’abitacolo il ragazzo avrebbe consegnato al conducente due involucri in cambio di alcune banconote.

Il blitz è scattato subito dopo lo scambio: mentre una pattuglia bloccava il giovane appena sceso dal mezzo, altri agenti fermavano l’automobilista, il quale ha consegnato spontaneamente due dosi di cocaina per 1,36 grammi lordi, confermando di averle appena acquistate.

La successiva perquisizione personale e nella stanza di una struttura ricettiva in cui il 19enne alloggiava ha permesso di recuperare il resto dello stupefacente. Il ragazzo ha consegnato tre dosi e 80 euro, ritenuti il provento della cessione. In un comodino, invece, gli agenti hanno scovato altre 40 dosi già confezionate singolarmente, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1.710 euro in contanti.

In totale sono state sequestrate 45 dosi di cocaina, di cui 43 nella disponibilità dell’indagato (circa 25 grammi lordi), oltre a 1.790 euro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, il giovane è stato condotto in carcere. Dopo la convalida dell’arresto, il Gip ha disposto per lui l’obbligo di dimora nel comune di residenza.