A lanciare l’allarme è stata una passante che, imbattendosi nel ventitreenne riverso in strada in una pozza di sangue, ha subito allertato i soccorsi

ROMA – Risveglio drammatico nel cuore di San Lorenzo, a Roma, dove un giovane di 23 anni di nazionalità brasiliana è stato ridotto in fin di vita al culmine di una violenta aggressione a colpi di arma da taglio. Raggiunto da diversi fendenti, il ragazzo è stato trovato riverso sull’asfalto, sanguinante e privo di sensi, intorno alle 5 di questa mattina in largo degli Osci.

A lanciare l’allarme è stata una passante che, imbattendosi nel ventitreenne riverso in strada in una pozza di sangue, ha subito allertato i soccorsi. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che dopo aver stabilizzato il ferito lo hanno trasferito d’urgenza in codice rosso al vicino policlinico Umberto I. Il quadro clinico è apparso fin da subito gravissimo e il giovane rimane attualmente ricoverato in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione San Lorenzo, che hanno provveduto a transennare la zona di largo degli Osci per permettere il lavoro degli esperti della settima sezione del nucleo investigativo di Roma, incaricati dei rilievi tecnico-scientifici. L’inchiesta per far luce sull’esatta dinamica dell’agguato e identificare il responsabile — o i responsabili — del ferimento è ora nelle mani dei militari del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante e della stazione locale. Gli investigatori stanno raccogliendo eventuali testimonianze e passeranno al setaccio i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti nel quartiere per individuare gli spostamenti dell’aggressore.