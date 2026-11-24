CIVITAVECCHIA – Serata di paura lungo la via Aurelia Nord a Civitavecchia, dove un grave incidente stradale ha coinvolto due autovetture all’altezza del chilometro 77, esattamente in corrispondenza del bivio per La Scaglia. Lo scontro, avvenuto poco prima delle 18 per cause ancora in corso di accertamento, è stato particolarmente violento e ha lasciato entrambe le vetture — un’auto bianca e una rossa — pesantemente danneggiate nella parte anteriore, con gli airbag esplosi nell’abitacolo. Il bilancio è pesante: tre persone sono rimaste gravemente ferite e trasportate tutte in codice rosso in ospedale.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della squadra 17A. Data la gravità dello schianto e le condizioni delle lamiere accartocciate, i pompieri hanno avviato immediatamente le operazioni di estrazione degli occupanti dai veicoli, lavorando con l’ausilio delle attrezzature idrauliche da soccorso.

Determinante si è rivelata la sinergia con il personale sanitario dell’Ares 118, giunto sul posto con i mezzi di emergenza. Una volta estratti dagli abitacoli e stabilizzati sull’asfalto, i tre feriti — tutti valutati in codice rosso — sono stati caricati in ambulanza e trasferiti d’urgenza al civico ospedale di Civitavecchia per le cure del caso.

Completate le operazioni di soccorso alle persone, gli uomini della caserma Bonifazi hanno provveduto alla messa in sicurezza delle due autovetture incidentate e dell’intero tratto stradale circostante, invaso dai detriti dello scontro. Restano ora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.