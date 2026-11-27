Scattato immediatamente l’allarme, sul luogo dello schianto sono stati allertati i soccorsi

ZEPPONAMI – Attimi di apprensione questa sera a Zepponami, frazione del comune di Montefiascone, dove intorno all’ora di cena si è verificato un grave incidente stradale lungo la Cassia. Nell’impatto sono rimasti coinvolti due veicoli e al momento la viabilità nella zona risulta completamente paralizzata.

Secondo le prime informazioni raccolte, a scontrarsi sono state una piccola auto senza patente, condotta da una donna, e una Fiat Panda vecchio modello, alla cui guida si trovava un uomo. Ad avere la peggio nella collisione sarebbe stata la donna al volante della minicar, che avrebbe riportato ferite serie.

Scattato immediatamente l’allarme, sul luogo dello schianto sono stati allertati i soccorsi. Sul posto il personale sanitario del 118, chiamato a prestare le prime cure e a valutare le condizioni dei coinvolti, e i Carabinieri, a cui spetterà gestire l’emergenza sulla carreggiata ed effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Con loro anche la polizia locale e i vigili del fuoco, che si sono occupati di estrarre la donna dalla vettura e di sgomberare la strada.

Il traffico lungo il tratto interessato è rimasto paralizzato fino alle 19 in attesa dell’arrivo dei mezzi di emergenza e della successiva messa in sicurezza della strada. Ora è ripreso e sta smaltendo le lunghe code.