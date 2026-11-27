VITERBO – C’è un incendio doloso dietro il rogo che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato il rimessaggio della Tony Kart Racing Team al Leopard Circuit Viterbo, lungo la Cassia Nord.

Le telecamere di videosorveglianza hanno infatti ripreso due persone incappucciate mentre entravano nell’area del tendone poco prima che divampassero le fiamme.

Le registrazioni sono già state acquisite dai carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. Resta da chiarire il ruolo delle persone immortalate dalle telecamere e soprattutto se abbiano avuto un coinvolgimento nell’incendio.

Intanto si aggrava il bilancio economico dei danni, che secondo una prima stima potrebbe arrivare a sfiorare il milione di euro. Le fiamme hanno distrutto kart, pneumatici e attrezzature tecniche custoditi all’interno del rimessaggio, consumando completamente la copertura del tendone. Alcuni sostegni metallici, piegati dal calore, sono crollati sui mezzi e sul materiale della scuderia.

L’allarme è stato lanciato dal personale di vigilanza intorno alle 00:30. I vigili del fuoco sono intervenuti circa dieci minuti dopo, utilizzando anche schiumogeni per domare il rogo. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino alle 5, mentre le verifiche e la messa in sicurezza dell’area sono andate avanti nelle ore successive.

Le fiamme sono rimaste circoscritte al rimessaggio, risparmiando gli altri tendoni del circuito. A evitare conseguenze potenzialmente ancora più gravi anche il fatto che la benzina fosse custodita in un’altra zona dell’impianto.

Nonostante l’incendio, al Leopard Circuit prosegue la WSK Final Cup, con oltre 350 iscritti. Le indagini dei carabinieri dovranno ora fare luce sulle cause del rogo e verificare quanto emerge dalle immagini dei sistemi di sorveglianza.