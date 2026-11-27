ROMA – Avevano 36 e 65 anni, due storie professionali diverse e un lavoro che li portava spesso lontano dall’Italia.

Sono Emanuele Lo Russo, romano, e Antonio Saccoccio, originario di Formia, in provincia di Latina, i due tecnici italiani della Rheinmetall morti in Kuwait dopo essere stati colpiti dai detriti di un drone intercettato dalla contraerea.

Entrambi erano dipendenti della società italiana del gruppo tedesco e si trovavano nel Paese del Golfo per occuparsi della manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard, in dotazione alle forze armate kuwaitiane.

Lo Russo aveva 36 anni e viveva a Lunghezza, nella periferia est della Capitale. Avrebbe compiuto 37 anni il prossimo febbraio. Era entrato in Rheinmetall nel luglio 2023, inizialmente come magazziniere, per poi diventare mulettista e successivamente tecnico manutentore di sistemi di difesa.

Dopo il diploma da perito elettronico aveva lavorato anche in un negozio di animali a Frascati e in un’azienda di mangimi. Nel suo percorso professionale si era quindi specializzato nel settore dei sistemi radar. Si descriveva come addetto all’integrazione, ai test e alla consegna di sistemi radar.

Fuori dal lavoro era un grande tifoso della Roma, appassionato di palestra e viaggi. L’ultima vacanza l’aveva trascorsa in Thailandia insieme agli amici. Lascia i genitori e due fratelli più piccoli.

Più lunga l’esperienza professionale di Antonio Saccoccio, 65 anni, nato a Formia da una famiglia originaria di Itri e cresciuto a Roma. Figlio di un maresciallo dei carabinieri, da oltre vent’anni viveva in Kuwait, dove era diventato un punto di riferimento per le squadre di colleghi italiani impegnate nelle trasferte.

Era uno dei veterani dell’azienda, con una lunga esperienza nelle attività tecniche legate ai sistemi di difesa prodotti da Rheinmetall. Si trovava ormai vicino alla pensione, ma continuava a partecipare alle missioni all’estero. Lascia una sorella a Roma e la madre, di 93 anni, ospite di una struttura a Itri.

La notizia della morte dei due lavoratori ha colpito anche la sede romana di Rheinmetall, nel quartiere di Settecamini, dove colleghi e sindacati hanno espresso cordoglio e chiesto chiarimenti sulle condizioni di sicurezza delle trasferte in aree interessate dal conflitto.

La tragedia ha coinvolto anche due persone di nazionalità kuwaitiana e pakistana, rimaste ferite. Per i due tecnici italiani, nonostante il trasferimento in ospedale, non c’è stato nulla da fare.