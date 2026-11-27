L’inchiesta, sviluppata dalle Fiamme Gialle del 6° Nucleo operativo metropolitano, ha preso le mosse da una verifica fiscale su una società attiva nell’e-commerce di prodotti di telefonia

ROMA – Cellulari comprati in Europa e rivenduti online a prezzi stracciati ai consumatori italiani, evasione sistematica dell’Iva scaricata su società fantasma e milioni di euro ripuliti tra conti esteri, bancomat del Lazio e spese di lusso. È il vorticoso sistema smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma, che ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per oltre 14 milioni e mezzo di euro nei confronti di 11 persone. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale capitolino su richiesta della Procura europea (Eppo), vede gli indagati gravemente indiziati a vario titolo di associazione a delinquere, omesso versamento di Iva, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, il tutto aggravato dal carattere transnazionale dei reati.

L’operazione ha impegnato i finanzieri del Comando provinciale di Roma, affiancati dagli specialisti dello S.C.I.C.O. — il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata — e dalle unità cinofile «cash dog» del Gruppo di Fiumicino. L’inchiesta, sviluppata dalle Fiamme Gialle del 6° Nucleo operativo metropolitano, ha preso le mosse da una verifica fiscale su una società attiva nell’e-commerce di prodotti di telefonia.

Scavando nei bilanci, gli investigatori hanno portato alla luce un ingranaggio ben rodato. L’organizzazione acquistava enormi partite di dispositivi di telefonia mobile da fornitori comunitari per poi immetterle sul mercato italiano a prezzi fortemente ribassati, alterando la concorrenza. I profitti venivano fatti sparire attraverso una fitta rete di prestanome operanti anche oltreconfine, mentre l’Iva incassata dai clienti non arrivava mai nelle casse dello Stato: il debito tributario veniva infatti addossato a società «cartiere», prive di sedi e di una reale struttura aziendale, che venivano puntualmente abbandonate con l’intero fardello fiscale insoluto.

Gli accertamenti bancari e contabili delegati dalla Procura europea — estesi a ben otto Stati membri tra Malta, Bulgaria, Romania, Germania, Francia, Belgio, Slovacchia ed Estonia — hanno permesso di mappare i flussi finanziari illeciti generati nelle annualità 2019 e 2020. Una parte dei capitali veniva spostata temporaneamente all’estero mediante bonifici per poi rientrare in Italia ed essere reinvestita in attività formalmente lecite. Un’altra fetta veniva invece monetizzata attraverso continui prelievi in contanti agli sportelli Atm, concentrati in larga parte proprio nel Lazio, oppure spesa per accumulare beni di alto profilo.

Nel corso del blitz, oltre al congelamento dei conti correnti attivi nei Paesi europei coinvolti, i finanzieri hanno già messo i sigilli in Italia a beni e liquidità per un valore complessivo che supera i 2,5 milioni di euro: nel tesoretto sequestrato figurano 60mila euro in contanti, immobili valutati oltre un milione di euro, orologi e preziosi per circa 220mila euro e diverse automobili di lusso.