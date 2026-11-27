LATINA – Brutto colpo per i volontari del gruppo di protezione civile Passo Genovese, a Borgo Sabotino, la popolosa frazione di Latina. Ignoti sono entrati nella sede dell’associazione forzando porte e finestre e mettendo tutte le stanze a soqquadro.

A fare l’amara scoperta in giornata sono stati gli stessi volontari, che hanno denunciato l’accaduto sulla loro pagina Facebook. Dal magazzino della sede sono sparite quattro motoseghe, dieci radio ricetrasmittenti e altro materiale.

Oltre al furto, i malviventi hanno provocato diversi danni alle strutture. Per fortuna, le chiavi dei mezzi di soccorso non sono andate perse: sono state ritrovate gettate in un campo vicino. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato per il sopralluogo, a cui seguirà la denuncia.

Questo furto danneggia tutta la collettività. Gli attrezzi rubati erano stati acquistati con grandi sacrifici nel corso degli anni e sono essenziali per gli interventi di soccorso, ad esempio per liberare case e strade dagli alberi caduti durante le giornate di maltempo. Il gruppo Passo Genovese lavora non solo nel Comune di Latina e in provincia, ma ha aiutato anche fuori regione, come in Toscana ed Emilia Romagna.

Nonostante lo sconcerto, i volontari si sono messi subito al lavoro per sistemare i danni subiti. Con profonda tristezza hanno però spiegato che al momento non possono garantire l’operatività in caso di emergenza. Per questo lanciano un appello: chiunque voglia aiutarli a riorganizzare il magazzino in questo momento difficile può chiamare il numero 3662447273.