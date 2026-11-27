L’assessore Palazzo: «Trasformiamo una delle più grandi ferite ambientali del nostro territorio in un’opportunità concreta di rinascita, innovazione energetica e valorizzazione a partire dalle Comunità Energetiche»

ROMA – Malagrotta verso la rinascita. La Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Accordo attuativo tra la Regione Lazio e il Commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive, dando un nuovo impulso al Progetto di rigenerazione Malagrotta.

Un passaggio importante per avviare un percorso di trasformazione complessiva dell’area, coniugando risanamento ambientale, transizione energetica e restituzione di valore al territorio.

«Vogliamo superare definitivamente l’immagine di un territorio segnato da una pesante eredità ambientale e trasformarlo in un esempio concreto di rigenerazione, innovazione e sostenibilità. Con questo provvedimento compiamo un passo decisivo verso una nuova visione di Malagrotta: un’area da risanare, ma anche da valorizzare, restituendo nuove prospettive a Roma e all’intero Lazio. La transizione energetica può essere una leva fondamentale di questo cambiamento», dichiara l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Elena Palazzo.

Il progetto prevede un insieme integrato di interventi: dalla messa in sicurezza permanente e dal monitoraggio ambientale dell’area alla rinaturalizzazione e al recupero ecosistemico, attraverso la creazione di nuove aree verdi e la riqualificazione paesaggistica. A questi si affiancheranno importanti interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo energetico e l’ottimizzazione e valorizzazione degli impianti a biogas già esistenti.

«Uno degli aspetti più importanti di questo progetto è la possibilità di fare di Malagrotta un laboratorio concreto di transizione energetica, trasformandola in un luogo capace di produrre energia pulita e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione», prosegue Palazzo.

Un ruolo particolarmente significativo sarà affidato alla promozione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), aperta alla partecipazione di cittadini, imprese, piccole e medie imprese ed enti pubblici locali.

«Le Comunità Energetiche possono rappresentare uno degli strumenti più importanti per fare in modo che la rinascita di Malagrotta produca benefici concreti per chi vive e lavora in quest’area. L’energia rinnovabile prodotta potrà essere condivisa, mettendo in rete cittadini, imprese e amministrazioni e contribuendo a generare vantaggi ambientali, economici e sociali. Vogliamo che la transizione energetica sia un’opportunità alla quale le comunità locali possano partecipare direttamente e dalla quale possano trarre beneficio», sottolinea l’assessore.

Il progetto guarda inoltre alla restituzione di una nuova funzione territoriale all’area, attraverso la realizzazione di spazi verdi fruibili, percorsi ciclopedonali e infrastrutture didattico-ambientali, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica e rafforzare il rapporto tra il territorio e i suoi cittadini.

L’Accordo definisce le modalità operative della collaborazione istituzionale: il Commissario Unico assumerà il ruolo di soggetto attuatore, curando la progettazione e la realizzazione degli interventi, mentre la Regione Lazio garantirà il supporto amministrativo e istituzionale, favorendo l’accelerazione dei procedimenti di propria competenza e l’integrazione del progetto con la programmazione regionale in materia ambientale ed energetica.

«La nostra ambizione – conclude Palazzo – è che Malagrotta possa diventare un modello di riferimento: un luogo in cui il risanamento ambientale si integra con la produzione di energia rinnovabile, la valorizzazione del paesaggio e la partecipazione delle comunità locali. Ambiente ed energia diventano così motori di innovazione e portano benefici concreti per i cittadini di oggi e di domani».