Nel presentare l’appuntamento, la sindaca ha voluto sottolineare il lavoro di squadra che ha portato il network nazionale nel capoluogo

VITERBO – Viterbo si prepara a salutare il 2026 e ad accogliere il nuovo anno con un appuntamento di respiro nazionale. Ad annunciarlo è stata la sindaca Chiara Frontini, che ha svelato il programma della festa del 31 dicembre nel cuore del centro storico: nella notte di San Silvestro arriverà in città il grande show di Radio 105, pronto a trasformare Piazza della Rocca nel fulcro dei festeggiamenti cittadini con Fabio Rovazzi nelle vesti di guest star.

Un’iniziativa che, nelle parole della prima cittadina, punta a proiettare il capoluogo della Tuscia su una ribalta ben più ampia dei confini provinciali. «Il 31 dicembre Piazza della Rocca diventa il cuore della festa per salutare il 2026 e accogliere il nuovo anno — ha annunciato Frontini —. Non un semplice evento locale, ma un grande format porterà in città musica, energia e visibilità in tutta Italia tra radio, tv e social».

Svelato anche il cast completo che animerà il palco viterbese fino allo scoccare della mezzanotte e oltre. Accanto a Fabio Rovazzi come ospite d’eccezione, la conduzione della serata sarà affidata a Nicolò Torielli, mentre a far ballare la piazza dalla consolle sarà Thomas Neville.

Nel presentare l’appuntamento, la sindaca ha voluto sottolineare il lavoro di squadra che ha portato il network nazionale nel capoluogo: «Un sentito ringraziamento all’assessore Katia Scardozzi, al consigliere Francesco Buzzi e alla consigliera Alessandra Purchiaroni per aver saputo costruire un evento davvero di rilievo per la nostra città». Chiaro, infine, l’invito lanciato ai cittadini e ai visitatori in vista dell’ultima notte dell’anno: «Segnate la data. Ci vediamo in Piazza della Rocca».