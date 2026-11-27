L’assessore Ciacciarelli annuncia la prima tranche di un programma triennale da 2 milioni di euro: previsti interventi di efficientamento energetico, accessibilità e ripristino di 21 appartamenti.

LATINA – La Giunta regionale del Lazio ha deliberato lo stanziamento di 500 mila euro a favore dell’Ater della Provincia di Latina per la realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico.

Le risorse consentiranno di avviare un programma di interventi finalizzato al recupero e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con particolare attenzione al ripristino di adeguate condizioni di abitabilità degli immobili.

«Lo stanziamento di 500 mila euro a favore dell’Ater della Provincia di Latina – ha dichiarato Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale del Lazio – conferma l’impegno della Regione Lazio nel promuovere interventi concreti per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico.

Grazie alla collaborazione con l’Ater di Latina è stato definito un articolato programma di interventi, inserito in una pianificazione triennale del valore complessivo di 2 milioni di euro. Con questo primo stanziamento sarà possibile avviare le attività che porteranno al recupero di 21 alloggi di risulta e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su un immobile situato a Ventotene.

Si tratta di un impegno importante per migliorare la qualità degli alloggi, garantire condizioni abitative più dignitose e rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. Ringrazio il presidente Rocca e la Giunta regionale per aver condiviso questo importante provvedimento».