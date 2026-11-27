ROMA – Sono state definite le date di inizio delle vendite di fine stagione invernali ed estive per il prossimo anno nel Lazio.

Per i saldi invernali la stagione degli sconti comincia da martedì 5 gennaio (primo giorno feriale antecedente l’Epifania) e termina il 1° marzo 2027 , mentre per i saldi estivi l’inizio è il 3 luglio (primo sabato del mese di luglio) fino al 1° settembre 2027 .

A comunicarlo è Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio.

La proposta è stata approvata dalla Giunta regionale in base all’accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome volto ad assicurare uniformità sul territorio nazionale.

Nell’immediato verranno informati i sindaci dei Comuni del Lazio, le associazioni di categoria e dei consumatori. Restano ferme le regole sulle attività commerciali ovvero tutte le altre disposizioni previste dall’articolo 34 della legge regionale n. 22/2019, Testo Unico del Commercio, in materia di vendite di fine stagione, compreso il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi.