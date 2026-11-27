Nel mirino delle Fiamme Gialle è finita l’abitazione di un residente di Aprilia, al cui interno era stato ricavato un vero e proprio magazzino abusivo destinato allo stoccaggio degli artifizi pirotecnici

APRILIA – Una vera e propria santabarbara nascosta tra le mura domestiche. I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno individuato e smantellato ad Aprilia un deposito clandestino di materiale esplodente, mettendo i sigilli a quasi due quintali tra esplosivi e artifizi pirotecnici.

L’operazione, condotta sul campo dai militari del Gruppo di Latina sotto il costante coordinamento della Procura pontina, rientra nel piano di controlli mirati al contrasto degli illeciti economico-finanziari, alla lotta contro la filiera irregolare dei fuochi d’artificio e, più in generale, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel mirino delle Fiamme Gialle è finita l’abitazione di un residente di Aprilia, al cui interno era stato ricavato un vero e proprio magazzino abusivo destinato allo stoccaggio degli artifizi pirotecnici.

Scattata la perquisizione dei locali, i finanzieri hanno confermato i sospetti rinvenendo e sottoponendo a sequestro l’ingente quantitativo di materiale esplodente e botti, per un peso complessivo vicino ai due quintali. Al termine degli accertamenti, il responsabile è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione illegale di materie esplodenti.