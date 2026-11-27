TUSCANIA – Un anno dalla scomparsa del piccolo Matteo Maria Bartolacci.

La famiglia del bambino, morto a soli 6 anni, si prepara a ricordarlo con una messa in sua memoria.

La celebrazione si terrà martedì primo dicembre, alle 9, nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Tuscania.

Matteo Maria si è spento il primo dicembre 2025 dopo aver affrontato una grave malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

La sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Tuscania che si è stretta attorno ai familiari in quei giorni di grandissimo dolore.

A distanza di dodici mesi, mamma Lucia, babbo Sergio, i nonni Vincenza e Pino e il fratello Renato rinnovano il ricordo del piccolo con parole cariche di affetto: “È trascorso un anno da quando vivi tra gli Angeli, ma qui sulla terra il nostro amore per te resta immenso e infinito. Sei e sarai per sempre il cuore del nostro cuore”.