Ottava giornata: 4-2 della capolista nello scontro diretto, la Fulgur vince in casa della Maremmana, Vetralla e Acquapendente fanno tre punti. In coda ancora nessuna vittoria per quattro squadre ma straordinario pareggio per la “corrazzata” Montefiascone

Il big match dell’ottava giornata va alla Real Fabrica di Roma, che vince 4-2 sul campo dell’Atletico Monterano, terzo in classifica. È la partita che spinge in alto la classifica: i biancorossi salgono a 20 punti e restano l’unica squadra imbattuta del girone (6 vittorie e 2 pareggi).

Il Monterano scivola a -4 dalla vetta. La Real Fabrica ha anche il miglior attacco (16 gol, come l’Acquapendente) e la difesa più solida (5 subiti, come il Vetralla).

L’unica a non perdere terreno è la Fulgur Tuscania, che vince 2-1 sul campo della Maremmana 1934. Con il sesto successo stagionale i tuscanesi salgono a 18 punti, a due lunghezze dalla vetta, e si confermano la vera antagonista della capolista. Per la Maremmana è uno stop pesante: resta a quota 14.

A 14 punti c’è un terzetto: oltre alla Maremmana, l’Aurora Viterbo e il 1928 Vetralla. L’Aurora non va oltre il 2-2 casalingo con la Polisportiva Farnese, in una partita equilibrata. Il Vetralla invece batte 2-0 il Kaysra e aggancia il gruppo del quarto posto, grazie alla sua difesa: appena 5 gol subiti in otto partite.

Torna a sorridere la Pol. Vigor Acquapendente, che supera 3-1 il Ronciglione United e sale a 12 punti, appaiata alla Farnese. Pari in un’altra partita di metà classifica: DM 84 Cerveteri e G.B. Bagnaia chiudono 1-1. Il Cerveteri sale a 11 punti, il Bagnaia a 10, insieme al Kaysra.

Nella zona bassa finiscono pari tutti e due gli scontri. Montefiascone e Allumiere chiudono 2-2: un punto che non cambia molto per il Montefiascone (7) e porta l’Allumiere a 4. Stesso discorso per Gradoli e Calcio Sutri, 1-1: il Gradoli raggiunge l’Allumiere a quota 4, il Sutri sale a 3. Ultimo il Ronciglione United, fermo a 2 punti con sei sconfitte. Dopo otto giornate, le ultime quattro della classifica non hanno ancora vinto una partita.

I numeri della giornata: 27 gol in 8 partite, con una media di 3,4 a gara. Due vittorie in casa, due in trasferta e quattro pareggi.

Risultati – 8ª giornata (domenica 22 novembre 2026)

Ora Casa Ris. Ospite 11:00 1928 Vetralla 2 – 0 Kaysra 11:00 Aurora Viterbo 2 – 2 Polisportiva Farnese 11:00 DM 84 Cerveteri 1 – 1 G.B. Bagnaia 11:00 Maremmana 1934 1 – 2 Fulgur Tuscania 11:00 Montefiascone 2 – 2 Allumiere 14:30 Gradoli 1 – 1 Calcio Sutri 15:00 Atletico Monterano 2 – 4 Real Fabrica di Roma C11 15:00 Pol. Vigor Acquapendente 3 – 1 Ronciglione United

Classifica dopo l’8ª giornata

Pos. Squadra PT G V N P GF GS DR 1 Real Fabrica di Roma C11 20 8 6 2 0 16 5 +11 2 Fulgur Tuscania 18 8 6 0 2 15 7 +8 3 Atletico Monterano 16 8 5 1 2 15 8 +7 4 Aurora Viterbo 14 8 4 2 2 12 8 +4 5 Maremmana 1934 14 8 4 2 2 12 8 +4 6 1928 Vetralla 14 8 4 2 2 7 5 +2 7 Pol. Vigor Acquapendente 12 8 3 3 2 16 14 +2 8 Polisportiva Farnese 12 8 3 3 2 10 9 +1 9 DM 84 Cerveteri 11 8 3 2 3 7 8 -1 10 G.B. Bagnaia 10 8 2 4 2 14 11 +3 11 Kaysra 10 8 2 4 2 8 10 -2 12 Montefiascone 7 8 1 4 3 7 9 -2 13 Allumiere 4 8 0 4 4 5 14 -9 14 Gradoli 4 8 0 4 4 5 14 -9 15 Calcio Sutri 3 8 0 3 5 4 13 -9 16 Ronciglione United 2 8 0 2 6 3 13 -10