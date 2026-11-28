ALLUMIERE – Intervento di soccorso particolarmente impegnativo questa mattina per i Vigili del fuoco di Civitavecchia, chiamati a intervenire nella zona del Fontanile della Fontanaccia, a La Bianca, per un uomo di poco più di 60 anni colto da malore.

L’allarme è scattato intorno alle 10:45, quando gli uomini della caserma Bonifazi sono stati allertati dalla Sala operativa dei Vigili del fuoco.

A chiedere aiuto sono stati gli amici che si trovavano con il sessantenne e che hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Per raggiungere il punto in cui si trovava l’uomo, i pompieri hanno dovuto affrontare le difficoltà legate alla particolare impervietà della zona, intervenendo con mezzi fuoristrada 4×4.

Una volta raggiunto, il sessantenne è stato affidato alle cure del personale sanitario, arrivato sul posto con l’elisoccorso.

Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato recuperato con il verricello e trasportato al Policlinico Gemelli di Roma.