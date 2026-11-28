Danni economici enormi per la società situata sulla provinciale del Fiora

MONTALTO DI CASTRO – È pesantissimo il bilancio del vasto incendio divampato questa mattina nel territorio di Montalto di Castro, nella zona di Vulci. Con il passare delle ore e l’avanzare delle operazioni di spegnimento si delinea tutta la gravità dell’accaduto: ad andare a fuoco è stato un grande capannone di oltre mille metri quadri appartenente a un’azienda avicola situata lungo la strada provinciale del Fiora. Tra le fiamme e il fumo denso hanno perso la vita 15mila animali, una strage che lascia dietro di sé danni enormi per l’attività.

Le dimensioni della struttura andata distrutta hanno reso particolarmente complesso l’intervento dei soccorritori, impegnati sin dalle prime ore del mattino. Sul posto ha operato la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarquinia, supportata da un’autobotte fatta arrivare dalla sede centrale per fronteggiare l’estensione del fronte del fuoco.

Proprio la rapidità e l’azione mirata dei pompieri si sono rivelate decisive per scongiurare un bilancio ancora più disastroso: il lavoro delle squadre ha infatti impedito che le fiamme e la fitta coltre di fumo — rimasta a lungo visibile anche a grande distanza — si propagassero agli altri annessi agricoli attigui al capannone. Fortunatamente, come emerso già nelle prime ore, nessuna persona è rimasta ferita o ustionata.

Messa al sicuro l’area circostante, l’attenzione si sposta ora sulle cause che hanno innescato il devastante rogo. Sulla provinciale del Fiora sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta origine delle fiamme: al momento gli investigatori mantengono aperte tutte le piste e non viene esclusa l’ipotesi del dolo.