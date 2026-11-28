LATINA – Una vasta operazione della Polizia di Stato ha smantellato una fiorente piazza di spaccio in un complesso di edilizia popolare ad Aprilia, portando a un arresto, diverse denunce e al sequestro di droghe, armi e ingenti somme di denaro.

Il blitz principale è scattato nella mattinata del 25 novembre. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Latina, coordinati dalla Procura diretta dal procuratore Gregorio Capasso e supportati dalle unità cinofile, hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari. Nell’abitazione di un 21enne sono stati rinvenuti oltre 14 grammi di hashish, circa 22 grammi di ecstasy, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento dello spaccio.

Sequestrate anche diverse armi: una pistola scacciacani priva del tappo rosso, un tirapugni, un coltello da caccia e un pugnale. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, denunciato per detenzione abusiva di armi e associato al carcere di Latina.

I controlli, estesi ad altri soggetti con precedenti specifici, hanno fatto emergere appunti riconducibili alla contabilità dell’attività illecita. In un altro appartamento sono stati invece trovati cocaina e una pistola lanciarazzi, con conseguente denuncia per una donna.

L’intervento rientra in un’indagine più ampia condotta sul territorio apriliano. Nei giorni precedenti era già stato denunciato un 19enne sorpreso con dosi di cocaina, munizionamento e un lampeggiante simile a quelli in uso alle forze dell’ordine.

Nella casa di una familiare del ragazzo erano stati inoltre sequestrati oltre 10.000 euro in contanti e una pistola calibro 9 rubata con caricatore e munizioni, entrambi ricondotti al giovane. Si precisa che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari.