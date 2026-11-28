Qualcosa si muove, anche se in maniera estremamente lenta, verso un centro più luminoso

VITERBO – Qualcosa comincia finalmente a muoversi sul fronte della pubblica illuminazione nel centro storico di Viterbo, un’emergenza segnalata da tempo da tanti residenti e commercianti e sulla quale il nostro giornale ha continuato a invocare un intervento concreto da parte dell’amministrazione. Con la determinazione dirigenziale n. 3062 del 25 novembre 2026, pubblicata sull’albo pretorio, il Settore VIII di Palazzo dei Priori ha infatti avviato il passaggio tecnico propedeutico per potenziare la rete dei lampioni nelle zone più buie dentro le mura.

Il provvedimento, firmato dalla dirigente ad interim Ilaria Guancini e seguito come responsabile unico del progetto da Oriana Todini, dà attuazione a uno degli obiettivi esecutivi fissati nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026-2028 approvato dalla giunta lo scorso 30 gennaio: mettere in piedi una progettualità dedicata all’acquisto e alla posa in opera di «alcuni punti luce» da affiancare a quelli già esistenti nelle «aree scarsamente illuminate del centro storico». Trattandosi di contesti soggetti a vincolo, prima di poter procedere con le installazioni è tuttavia necessario redigere e presentare una relazione paesaggistica semplificata a firma di un tecnico abilitato.

Dopo aver sondato senza successo la disponibilità di personale qualificato interno all’ente con una richiesta del 18 novembre, gli uffici comunali hanno quindi optato per un affidamento diretto all’architetto viterbese Massimiliano Quaglia, impegnando una cifra complessiva di 507,52 euro — tra onorario, contributo previdenziale Inarcassa e Iva — con scadenza del pagamento calendarizzata al 30 dicembre 2026.

Pur trattandosi di un primo tassello ancora burocratico e distante dalla posa materiale dei nuovi lampioni, il segnale risponde a un’esigenza diventata ormai prioritaria per chi vive e lavora nel cuore cittadino. Potenziare la luce nelle strade non è infatti una semplice questione di decoro, ma uno snodo decisivo sul terreno della sicurezza urbana. Come aveva ribadito anche l’ex questore in una passata intervista rilasciata proprio al nostro giornale, una corretta illuminazione pubblica rappresenta il deterrente fondamentale per contrastare la criminalità e disincentivare furti e aggressioni nelle ore serali e notturne.

Nell’atto pubblicato dal Comune non compaiono ancora i nomi delle singole strade in cui verranno posizionati i nuovi punti luce, poiché la determina fa riferimento in modo generico ad alcune zone del centro storico. Guardando però alle criticità più sentite da cittadini ed esercenti, ci sono quadranti centralissimi che andrebbero attenzionati con assoluta priorità: a partire dall’area del Sacrario — snodo nevralgico anche per la presenza del grande parcheggio — fino a via Ascenzi e alla zona della Trinità. L’auspicio di chi frequenta ogni giorno il centro è che, chiusa rapidamente la fase delle autorizzazioni paesaggistiche, si possa passare al più presto dalle carte all’accensione di nuovi lampioni dove serve davvero.