A segnalare subito la portata del rogo è stata un’imponente colonna di fumo levatasi verso il cielo, ben distinguibile anche a notevole distanza

MONTALTO DI CASTRO – Mattinata di allarme nel territorio di Montalto di Castro, dove un vasto incendio è scoppiato nella zona di Vulci. Sul posto, sin dalle prime ore di oggi, sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarquinia, intervenute per contenere e domare le fiamme.

A segnalare subito la portata del rogo è stata un’imponente colonna di fumo levatasi verso il cielo, ben distinguibile anche a notevole distanza. Lo spettacolo delle fiamme e del fumo ha attirato in particolare l’attenzione dei tanti automobilisti che stavano percorrendo la strada che costeggia l’area interessata.

Restano al momento ancora da accertare con precisione sia le cause sia la tipologia delle strutture coinvolte: non è stato infatti ancora chiarito se ad andare a fuoco siano stati dei capannoni o degli impianti fotovoltaici. Sul fronte sanitario arriva intanto la notizia più rassicurante: secondo le prime informazioni disponibili, non risulterebbero persone ferite né ustionate.