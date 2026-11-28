CASTEL SANT’ELIA – Allerta viabilità e massima prudenza questa mattina, sabato 28 novembre, lungo la strada provinciale 77 «Castellese». Un masso si è staccato dalla scarpata finendo direttamente sulla carreggiata nel tratto compreso tra Castel Sant’Elia e Civita Castellana, in prossimità della zona della Madonnella.

A segnalare l’accaduto e ad avvisare gli automobilisti è stata l’amministrazione comunale di Castel Sant’Elia. Nonostante la caduta del materiale roccioso, la provinciale resta al momento aperta al traffico; tuttavia, per evitare rischi in attesa del completo sgombero, dal Comune arriva una raccomandazione chiara a chiunque debba mettersi in viaggio lungo la direttrice: «Invitiamo chi percorre il tratto, in entrambe le direzioni, a rallentare e a prestare la massima attenzione».

Sul fronte degli interventi la macchina operativa è già stata attivata. Sono stati immediatamente avvisati i Vigili del Fuoco e la Provincia di Viterbo, competente sulla gestione dell’arteria, con un tecnico provinciale già presente sul posto per le verifiche del caso e per coordinare le attività necessarie a ristabilire le condizioni di sicurezza.

Un aiuto concreto per velocizzare le operazioni è arrivato anche dal territorio stesso. Nella propria comunicazione, l’amministrazione comunale ha infatti voluto rivolgere un ringraziamento pubblico ad Antonio Sini, «che si è subito offerto di mettere a disposizione un proprio mezzo per accelerare la rimozione del materiale dalla carreggiata».