CIVITA CASTELLANA – Protezione civile in azione a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito il paese questo pomeriggio.

Pioggia e raffiche di vento hanno fatto cadere diversi alberi e divelto alcune strutture, causando disagi alla circolazione e bloccando il passaggio dei mezzi.

Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e gli agenti delle polizie locali, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni di messa in sicurezza delle aree colpite.

Il comune ha disposto, in via precauzionale, la chiusura del Boschetto.