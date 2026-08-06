Sul posto Vigili del Fuoco, Esercito e Protezione Civile. ​In azione anche due elicotteri della Regione Lazio. La Protezione Civile di Allumiere in supporto con un’autobotte da 9.000 litri insieme ai gruppi di Canale Monterano Cerveteri e Tolfa

CIVITAVECCHIA – Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella zona del “Sasso”, richiedendo un immediato e imponente schieramento di forze terrestri ed aeree per contenere l’avanzata del fuoco.

​La Sala Operativa ha attivato con massima urgenza la Protezione Civile di Allumiere, intervenuta tempestivamente sul posto con un’autobotte dalla capacità di 9.000 litri. Il mezzo pesante è stato fondamentale per garantire il rifornimento idrico continuo e il supporto logistico alle operazioni guidate dai Vigili del Fuoco, impegnati direttamente sul fronte delle fiamme.

​Per contrastare il rogo anche dall’alto, sono stati dispiegati due elicotteri della flotta antincendio della Regione Lazio, che hanno effettuato ripetuti sganci nelle zone più impervie e difficilmente raggiungibili da terra.

​La criticità dell’evento ha visto un’ampia collaborazione interforze sul campo: al fianco dei Vigili del Fuoco e dei militari dell’Esercito Italiano hanno operato spalla a spalla i volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile di Allumiere, Canale Monterano, Cerveteri e Tolfa, tutti facenti della AEOPC (esclusa Cerveteri).

Grazie alla costante sinergia tra le varie squadre, si sta procedendo al contenimento definitivo, alla bonifica dei focolai e alla messa in sicurezza dell’intera area.