Civitavecchia – Vasto incendio al Sasso, maxi mobilitazione di soccorsi
Sul posto Vigili del Fuoco, Esercito e Protezione Civile. In azione anche due elicotteri della Regione Lazio. La Protezione Civile di Allumiere in supporto con un’autobotte da 9.000 litri insieme ai gruppi di Canale Monterano Cerveteri e Tolfa
CIVITAVECCHIA – Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella zona del “Sasso”, richiedendo un immediato e imponente schieramento di forze terrestri ed aeree per contenere l’avanzata del fuoco.
La Sala Operativa ha attivato con massima urgenza la Protezione Civile di Allumiere, intervenuta tempestivamente sul posto con un’autobotte dalla capacità di 9.000 litri. Il mezzo pesante è stato fondamentale per garantire il rifornimento idrico continuo e il supporto logistico alle operazioni guidate dai Vigili del Fuoco, impegnati direttamente sul fronte delle fiamme.
Per contrastare il rogo anche dall’alto, sono stati dispiegati due elicotteri della flotta antincendio della Regione Lazio, che hanno effettuato ripetuti sganci nelle zone più impervie e difficilmente raggiungibili da terra.
La criticità dell’evento ha visto un’ampia collaborazione interforze sul campo: al fianco dei Vigili del Fuoco e dei militari dell’Esercito Italiano hanno operato spalla a spalla i volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile di Allumiere, Canale Monterano, Cerveteri e Tolfa, tutti facenti della AEOPC (esclusa Cerveteri).
Grazie alla costante sinergia tra le varie squadre, si sta procedendo al contenimento definitivo, alla bonifica dei focolai e alla messa in sicurezza dell’intera area.