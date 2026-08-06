TARQUINIA – Continua la cavalcata di successi di Patrizio Ratto, ballerino, coreografo e musicista originario di Tarquinia, che porta ancora una volta il nome della sua città sui palcoscenici della televisione nazionale.

L’artista è stato protagonista di una delle recenti puntate de “L’Eredità”, lo storico quiz show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, regalando al pubblico un momento di puro spettacolo.

Un ingresso ad effetto

Chiamato in studio nel ruolo di “indizio vivente”, meccanismo tipico del format, Ratto ha catturato immediatamente l’attenzione di concorrenti e telespettatori. Grazie alla sua firma artistica – il popping unito alla danza robotica, disciplina in cui è riconosciuto come un vero maestro – ha costruito una coreografia ipnotica, capace di guidare una concorrente verso l’intuizione corretta: il celebre Moonwalk di Michael Jackson.

Da Tarquinia ai palcoscenici del mondo

Quella a “L’Eredità” è solo l’ultima tappa di un percorso artistico che ha già attraversato i principali contenitori televisivi italiani e internazionali. Cresciuto professionalmente proprio a Tarquinia, Ratto si è fatto conoscere dal grande pubblico nella quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, per poi calcare palchi importanti come quello di Forte Forte Forte accanto a Raffaella Carrà e di Si Può Fare condotto da Carlo Conti.

Insieme alla sorella Rachele, con cui ha fondato il gruppo di danza Pingpongpang – realtà attiva tra Tarquinia e Civitavecchia – Patrizio ha portato il proprio talento ben oltre i confini nazionali. Resta impressa la sua partecipazione ad America’s Got Talent, dove ha stupito pubblico e giudici con un’esibizione capace di fondere l’esecuzione al pianoforte di un brano di Beethoven con una sorprendente virata verso la breakdance: una prova che gli è valsa una standing ovation e il via libera unanime della giuria, compreso il notoriamente esigente Simon Cowell.

Un ambasciatore della danza nel mondo

Il percorso artistico di Ratto non si ferma alla televisione: tra le sue esperienze figurano collaborazioni con corpi di ballo internazionali, tra cui la partecipazione agli MTV Europe Music Awards, oltre a campagne pubblicitarie per marchi di primo piano.

Con la sua ultima apparizione a “L’Eredità”, Patrizio Ratto conferma ancora una volta la propria capacità di trasformare pochi secondi di scena in energia pura, continuando a rendere orgogliosa Tarquinia, città che lo considera a pieno titolo un proprio ambasciatore nel mondo della danza.