SANTA MARINELLA – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Santa Marinella. Un incendio è divampato intorno alle 16:30 lungo l’Aurelia, rendendo necessaria la chiusura della strada in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella gestione della viabilità.

Secondo le prime informazioni, ancora da verificare, le fiamme avrebbero coinvolto anche alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

L’incendio ha generato una vasta colonna di fumo, visibile anche da notevole distanza. Diverse persone presenti in spiaggia hanno preferito allontanarsi per precauzione, preoccupate dall’avanzare del rogo.

Restano da accertare le cause dell’incendio, mentre le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.