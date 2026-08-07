MONTALTO MARINA – Schiume sulla superficie del mare e colorazioni anomale delle acque hanno interessato in questi giorni anche il litorale di Montalto di Castro. Un fenomeno che non è passato inosservato ai bagnanti e che ha interessato, con diversa intensità, l’intera costa del Lazio.

A fare chiarezza è Arpa Lazio, che ha avviato analisi e campionamenti fin dalle prime segnalazioni. Montalto di Castro viene indicata dall’Agenzia regionale tra le zone del Lazio dove il fenomeno si è manifestato in maniera particolarmente intensa, insieme a Scauri, Latina e Torvaianica.

La prima indicazione arrivata dalle analisi è tuttavia rassicurante: i campioni esaminati hanno evidenziato valori di Escherichia coli ed enterococchi conformi ai limiti previsti dalla normativa. I risultati, quindi, non hanno evidenziato contaminazioni batteriche.

Sono invece ancora in corso le analisi microscopiche necessarie a individuare con precisione le specie di microalghe responsabili del fenomeno.

Secondo Arpa Lazio, quanto osservato lungo il litorale è riconducibile principalmente a fioriture di microalghe, un fenomeno naturale che può verificarsi in questo periodo dell’anno e che viene favorito dall’aumento delle temperature.

Le microalghe, durante i processi di produzione primaria, possono infatti rilasciare sostanze naturali in grado di formare schiume sulla superficie dell’acqua o piccoli aggregati gelatinosi. Il fenomeno può essere accentuato dal moto ondoso, dal vento e dall’agitazione dell’acqua provocata dalle imbarcazioni.

Le correnti possono inoltre concentrare le schiume in determinate zone, dove queste finiscono per inglobare anche altri materiali presenti nell’acqua, sia di origine naturale, come frammenti vegetali e organismi, sia di natura inorganica o antropica, come sabbia e particelle plastiche.

Il fenomeno, dunque, non va automaticamente associato a un problema di inquinamento. Le analisi microbiologiche effettuate finora dall’Agenzia non hanno rilevato contaminazioni batteriche nei campioni esaminati.

Arpa Lazio invita comunque alla prudenza: le schiume di origine naturale generalmente non costituiscono di per sé un pericolo per la salute, ma possono trasportare microrganismi o altre sostanze potenzialmente irritanti. Per questo motivo, è buona norma evitare il contatto diretto con le formazioni schiumose.

A Montalto Marina l’attenzione resta dunque alta, anche in considerazione della presenza di numerosi bagnanti in questo periodo. Le ulteriori analisi di Arpa Lazio consentiranno di definire con maggiore precisione la natura delle fioriture osservate lungo il litorale.