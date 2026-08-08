Gli agenti si sono insospettiti vedendo la macchina girare senza meta in paese

FIUGGI – Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante di Fiuggi nel pomeriggio di ieri hanno proceduto al controllo di un’autovettura sospetta che si aggirava per le vie cittadine con quattro persone a bordo. Un normale controllo stradale si è quindi trasformato in una sequenza di provvedimenti giudiziari e amministrativi.

Infatti, nel corso delle verifiche sui passeggeri, i poliziotti hanno approfondito l’ispezione trovando uno degli occupanti in possesso di un’arma da taglio. L’uomo, un cinquantenne, è stato trovato in possesso di un coltello senza blocco lama della lunghezza complessiva di circa 15 centimetri. Non potendone giustificare il porto in luogo pubblico, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Il prosieguo dell’attività ha fatto emergere irregolarità anche sul fronte del contrasto agli stupefacenti. Addosso a due delle donne presenti nell’abitacolo sono state infatti rinvenute sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Nello specifico una trentaquattrenne è stata trovata in possesso di circa 0,6 grammi di cocaina e una venticinquenne di circa 3,7 grammi di hashish.

Per entrambe è scattata l’immediata segnalazione all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti. Considerati i precedenti e la mancanza di legami con il territorio da parte del gruppo, la Polizia di Stato ha avviato le procedure per l’emissione del Foglio di Via dal comune.