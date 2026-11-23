ANGUILLARA SABAZIA – Momenti di forte tensione in un’area rurale di Anguillara, dove un 52enne romano, dopo aver manifestato intenti suicidi a seguito di una lite in famiglia, si era allontanato armato di un cacciavite.

Allertate le forze dell’ordine, l’uomo è stato rintracciato da due pattuglie dell’Arma.

Alla loro vista, l’uomo — in forte stato di agitazione — si è scagliato contro un Carabiniere afferrandolo per il collo; il pronto intervento dei colleghi presenti ha permesso di metterlo in sicurezza e immobilizzarlo senza gravi conseguenze, e di procedere all’arresto per resistenza e lesioni.