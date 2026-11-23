Nel mirino del Pd finisce in particolare l’impostazione data dal primo cittadino sulla viabilità secondaria

VETRALLA – Si accende lo scontro politico a Vetralla sul tema della viabilità e della tutela dei pedoni. A innescare la replica del circolo locale del Partito democratico è la recente nota del sindaco Sandrino Aquilani sugli incidenti registrati tra via Sant’Angelo, strada di Campogiordano e via Croce dei Pasquini. Secondo i dem, l’amministrazione starebbe affrontando l’emergenza da una prospettiva parziale, puntando il dito quasi esclusivamente contro la velocità e i comportamenti scorretti di chi guida mentre restano senza risposta nodi strutturali decisivi, primo fra tutti l’incolumità quotidiana di ragazze e ragazzi che si muovono per andare a scuola.

Nel mirino del Pd finisce in particolare l’impostazione data dal primo cittadino sulla viabilità secondaria. Aquilani aveva infatti richiamato la responsabilità degli automobilisti, annunciando approfondimenti con la Provincia per via Sant’Angelo e ipotizzando l’introduzione di un senso unico su strada di Campogiordano, descritta come una scorciatoia percorsa a velocità incompatibili con le sue caratteristiche. Una lettura respinta dai democratici, che invitano a non bollare l’arteria come la «strada dei furbi»: al contrario, sostengono dal circolo, si tratta di un collegamento utile ad alleggerire il traffico sulla Cassia che andrebbe valorizzato e messo in sicurezza con interventi mirati, controlli su segnaletica e visibilità e una regolamentazione efficace, anziché penalizzato.

Il cuore della polemica si sposta però su chi si muove a piedi. «Il rispetto del codice della strada è naturalmente un dovere di tutti — sottolinea il Pd — ma c’è una domanda che resta aperta: chi si occupa della sicurezza di chi non è al volante?». L’attenzione viene puntata sugli studenti dei licei e dell’istituto tecnico Costruzioni, ambiente e territorio (Cat) di Vetralla, costretti ogni mattina ad attraversare la via Cassia — una delle arterie più trafficate dell’intera provincia — senza adeguate garanzie di sicurezza e ad attendere i mezzi pubblici a fermate prive di strutture idonee a ripararli da pioggia, freddo e intemperie.

Una criticità che il Partito democratico rivendica di aver segnalato già nell’inverno del 2023, senza che da allora siano arrivate soluzioni concrete. I dem incalzano così la giunta chiedendo conto delle interlocuzioni realmente avviate e respingendo in anticipo ogni possibile rimpallo di competenze: se la gestione della Cassia fa capo ad Anas o ad altri enti, osserva il circolo, ciò non può trasformarsi in un alibi per lasciare irrisolto un problema che riguarda minorenni e famiglie, poiché spetta comunque al Comune farsi parte attiva e insistere fino a ottenere risultati.

Il pacchetto di richieste rivolto all’amministrazione Aquilani si allarga infine ad altri punti caldi del territorio: il Pd sollecita verifiche puntuali sui percorsi e sugli attraversamenti utilizzati dagli alunni della scuola media di Vetralla, risposte alle criticità denunciate dai residenti di Pian di San Martino e un approfondimento tecnico sull’incrocio di via Croce dei Pasquini. Netto l’affondo conclusivo dei democratici: «Se il sindaco ricorda giustamente che dietro ogni volante c’è una persona, noi vogliamo ricordare che davanti a ogni fermata dell’autobus e a ogni attraversamento stradale ci sono anche ragazzi e ragazze che hanno il diritto di andare a scuola in sicurezza. Su questo tema non bastano più le promesse. La sicurezza degli studenti non può aspettare ancora».