CIVITAVECCHIA – Anche il litorale di Civitavecchia è stato interessato dal maxi blitz antidroga condotto dalla Polizia di Stato tra la Capitale e la costa.

Il bilancio complessivo dell’operazione è di 13 arresti, eseguiti nel corso di undici diversi interventi, tre acquirenti segnalati alla Prefettura e circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti sequestrate.

Proprio lungo l’asse costiero tra Fiumicino e Civitavecchia gli investigatori hanno individuato un sistema di spaccio basato sulle consegne a domicilio, organizzate attraverso applicazioni di messaggistica.

I pusher gestivano gli ordini e distribuivano le dosi direttamente ai clienti, utilizzando anche nascondigli insoliti per occultare la droga: barattoli di integratori, scatole di cioccolatini e cassette di sicurezza.

Nel corso dei controlli sul litorale sono stati recuperati circa 200 grammi tra hashish e cocaina, oltre a un bilancino di precisione.

L’attività investigativa ha interessato anche diversi quartieri della Capitale, tra cui Morena, Romanina, Portuense, Laurentina e Ostiense.

In queste zone gli agenti hanno individuato spacciatori che utilizzavano le automobili per trasportare e cedere le sostanze, effettuando le consegne direttamente dai veicoli oppure attendendo i clienti a bordo, spesso con le quattro frecce accese e procedendo a passo d’uomo.

Tra gli episodi contestati figura quello di una 24enne albanese che, durante un tentativo di fuga in auto nella zona Laurentina, avrebbe lanciato dal finestrino venti dosi di crack e cocaina.

La donna è stata comunque raggiunta e trovata in possesso di oltre mille euro in contanti.

All’Appio, invece, un 31enne è stato fermato mentre si spostava in scooter tra due appartamenti con 280 involucri di cocaina e crack.

Altri quattro arresti sono stati eseguiti nella zona nord della Capitale, tra Fidene, Ponte Milvio e San Basilio.

In quest’area sono stati sequestrati oltre 100 grammi di cocaina e più di 4mila euro in contanti.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.