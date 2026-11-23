Un Bollino Rosso nelle farmacie del territorio segnalerà i punti di ascolto e sostegno per le donne vittime di violenza

LATINA – In occasione del 25 novembre, data in cui ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Asl di Latina lancia la campagna “Non serve la ricetta per chiedere aiuto”, che mira a coinvolgere le farmacie del territorio per ampliare sempre più la rete pubblica di sostegno alle donne vittime di violenza, rafforzando così la consapevolezza che esiste una presenza concreta e vicina, pronta a sostenere chi trova il coraggio di chiedere aiuto, offrendo servizi dedicati.

La Asl Latina promuoverà l’adesione volontaria dei farmacisti, basata su un gesto semplice ma dal forte valore simbolico: esporre uno specifico Bollino Rosso in un punto ben visibile della farmacia. Quel simbolo rappresenterà la presenza di una comunità che non resta indifferente e che sostiene il diritto delle donne a essere ascoltate, protette e accompagnate.

Il senso dell’iniziativa, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina, l’Associazione Mai Più Vittima ODV e il Rotary Club Formia-Gaeta, è trasformare una singola adesione in una rete diffusa e riconoscibile su tutto il territorio provinciale, contribuendo a far arrivare un messaggio chiaro: la violenza non deve essere affrontata da sola.

La campagna sarà presentata nel convegno intitolato “Una rete che ascolta, una comunità che protegge. Sanità istituzioni e terzo settore insieme contro la violenza sulle donne”, in programma il 25 novembre, dalle ore 14 alle 17, nell’aula della palazzina direzionale dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia.

Sempre in ambito di parità di genere, inoltre, la Asl Latina aveva già definito e attribuito alla Dott.ssa Micaela Danieli una specifica posizione professionale dedicata allo sviluppo delle competenze e dei processi per la parità di genere, inserendo questo obiettivo direttamente nelle maglie operative dell’Azienda.

L’istituzione di una posizione professionale rientra in un consolidato percorso mirato alla parità di genere guidato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, presieduto dalla Dott.ssa Assunta Lombardi, che ha promosso negli anni iniziative concrete volte a favorire benessere organizzativo, equità, innovazione e contrasto a ogni forma di discriminazione, contribuendo alla diffusione di una cultura realmente inclusiva.

“Il contrasto alla violenza sulle donne e la parità di genere non possono essere affidate esclusivamente a manifestazioni, ricorrenze o giornate dedicate, per quanto importanti sul piano della sensibilizzazione”, ha dichiarato la Direttrice Generale della Asl Latina, la Dott.ssa Sabrina Cenciarelli. “Riteniamo che per essere efficaci si debbano proporre azioni concrete e sinergiche. Solo così si può contribuire a costruire una società e una sanità pubblica più giuste, inclusive e responsabili”.