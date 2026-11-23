ROMA – “Esprimo grande soddisfazione per l’avviso della Regione Lazio che dà attuazione a un mio emendamento alla legge di stabilità regionale approvato lo scorso anno, con il quale abbiamo istituito un fondo di 250 mila euro per sostenere i Comuni impegnati nell’accoglienza e nell’inclusione dei minori stranieri non accompagnati”. Lo dichiara Marietta Tidei, consigliera regionale e capogruppo di Italia Viva.

“In questa prima fase – prosegue la nota – le risorse saranno destinate a Roma Capitale, Rieti e Lenola, per finanziare percorsi di integrazione scolastica e sociale, formazione professionale, sostegno educativo e accompagnamento all’autonomia.

Parliamo di ragazzi e ragazze che arrivano nel nostro Paese senza riferimenti familiari, spesso dopo aver vissuto esperienze drammatiche. Garantire loro protezione, opportunità e strumenti per costruirsi un futuro è un dovere delle istituzioni. Investire nell’integrazione significa anche rafforzare la coesione sociale delle nostre comunità.

È un risultato di cui sono particolarmente orgogliosa. Ringrazio l’assessore regionale alle Politiche sociali, Massimiliano Maselli, per aver lavorato affinché la norma trovasse concreta attuazione. In occasione del prossimo bilancio regionale presenterò un emendamento per rifinanziare il fondo, auspicando che si possano destinare risorse ancora maggiori a questa importante finalità”.