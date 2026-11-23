ORTE – Blitz delle forze dell’ordine nella notte tra sabato e domenica per interrompere un rave party organizzato nel territorio di Orte.

Secondo le prime indiscrezioni, l’evento si sarebbe svolto sotto uno dei ponti della strada statale 675 Umbro-Laziale, dove un gruppo di giovani si sarebbe radunato con musica elettronica ad alto volume.

La situazione non è passata inosservata e, dopo la segnalazione, è scattato l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, gli agenti della Digos e i Carabinieri.

I partecipanti sono stati identificati e l’area è stata successivamente sgomberata.